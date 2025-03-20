Хозяйственный суд Тернопольской области взыскал в пользу государства почти полмиллиона гривен убытков за нарушение природоохранного законодательства

Иск подан в связи с бездействием сельсовета по выполнению экологических обязательств, в частности надлежащего управления свалками, их содержания и организации процесса утилизации отходов.

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Теребовлянская окружная прокуратура обратилась в Хозяйственный суд Тернопольской области с иском в орган местного самоуправления о возмещении ущерба, причиненного вследствие нарушения требований природоохранного законодательства в сумме 4 842 54 грн. Об этом сообщает Хозяйственный суд Тернопольской области.

Основанием иска стало невыполнение сельсоветом установленных законом обязанностей по охране окружающей среды - надлежащего функционирования свалок и их упорядочения, утилизации мусора и бытовых отходов.

Исследовав обстоятельства дела, суд согласился с доводами прокуратуры.

Суд установил, что несмотря на осведомленность о засорении и загрязнении земельных участков и причиненного ущерба окружающей среде вследствие этого, в течение длительного времени ответчиком как владельцем земельных участков, никаких мер по обращению с отходами и привлечению к ответственности лиц, виновных в нарушении законодательства об отходах, не принято.

При этом факты нарушения требований законодательства, которые привели к засорению и, как следствие, к загрязнению земель со стороны поссовета подтверждаются материалами проверок и принятых по их последствиям решений, которые в установленном законом порядке ответчиком не обжалованы.

Следовательно, Хозяйственный суд Тернопольской области удовлетворил исковые требования и взыскал с ответчика в пользу государства ущерб, причиненный вследствие нарушения требований природоохранного законодательства, в сумме 4 842 54 грн.

Ознакомиться с полным текстом решения суда от 06.03.2025 года по делу № 921/235/24 можно по ссылке.

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