Господарський суд Тернопільської області стягнув на користь держави майже півмільйона гривень збитків за порушення природоохоронного законодавства

Позов подано через бездіяльність селищної ради щодо виконання екологічних зобов’язань, зокрема належного управління сміттєзвалищами, їх утримання та організації процесу утилізації відходів.

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Теребовлянська окружна прокуратура звернулась до Господарського суду Тернопільської області з позовом до органу місцевого самоврядування про відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок порушення вимог природоохоронного законодавства в сумі 484 254 грн. Про це повідомляє Господарський суд Тернопільської області.

Підставою позову стало невиконання селищною радою встановлених законом обов’язків щодо охорони довкілля - належного функціонування сміттєзвалищ та їх упорядкування, утилізації сміття та побутових відходів.

Дослідивши обставини справи, суд погодився з доводами прокуратури.

Суд встановив, що незважаючи на обізнаність щодо засмічення та забруднення земельних ділянок та заподіяних збитків навколишньому природному середовищу внаслідок цього, протягом тривалого часу відповідачем як власником земельних ділянок, жодних заходів щодо поводження з відходами та притягнення до відповідальності осіб, винних у порушенні законодавства про відходи, не вжито.

При цьому факти порушення вимог законодавства, що призвели до засмічення та, як наслідок, до забруднення земель зі сторони селищної ради підтверджуються матеріалами перевірок та прийнятих за їх наслідками рішень, які у встановленому законом порядку відповідачем не оскаржені.

Відтак, Господарський суд Тернопільської області задовольнив позовні вимоги та стягнув з відповідача на користь держави збитки, заподіяні внаслідок порушення вимог природоохоронного законодавства, в сумі 484 254 грн.

Ознайомитись з повним текстом рішення суду від 06.03.2025 у справі № 921/235/24 можна за посиланням.

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