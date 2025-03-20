Практика судів
  1. Судова практика
  2. / В Україні

Господарський суд Тернопільської області стягнув на користь держави майже півмільйона гривень збитків за порушення природоохоронного законодавства

16:00, 20 березня 2025
Позов подано через бездіяльність селищної ради щодо виконання екологічних зобов’язань, зокрема належного управління сміттєзвалищами, їх утримання та організації процесу утилізації відходів.
Господарський суд Тернопільської області стягнув на користь держави майже півмільйона гривень збитків за порушення природоохоронного законодавства
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Теребовлянська окружна прокуратура звернулась до Господарського суду Тернопільської області з позовом до органу місцевого самоврядування про відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок порушення вимог природоохоронного законодавства в сумі 484 254 грн. Про це повідомляє Господарський суд Тернопільської області.

Підставою позову стало невиконання селищною радою встановлених законом обов’язків щодо охорони довкілля - належного функціонування сміттєзвалищ та їх упорядкування, утилізації сміття та побутових відходів.

Дослідивши обставини справи, суд погодився з доводами прокуратури.

Суд встановив, що незважаючи на обізнаність щодо засмічення та забруднення земельних ділянок та заподіяних збитків навколишньому природному середовищу внаслідок цього, протягом тривалого часу відповідачем як власником земельних ділянок, жодних заходів щодо поводження з відходами та притягнення до відповідальності осіб, винних у порушенні законодавства про відходи, не вжито.

При цьому факти порушення вимог законодавства, що призвели до засмічення та, як наслідок, до забруднення земель зі сторони селищної ради підтверджуються матеріалами перевірок та прийнятих за їх наслідками рішень, які у встановленому законом порядку відповідачем не оскаржені.

Відтак, Господарський суд Тернопільської області задовольнив позовні вимоги та стягнув з відповідача на користь держави збитки, заподіяні внаслідок порушення вимог природоохоронного законодавства, в сумі 484 254 грн.

Ознайомитись з повним текстом рішення суду від 06.03.2025 у справі № 921/235/24 можна за посиланням.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

суд судова практика

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
У комітеті підтвердили, що всі судові рішення у кримінальних справах щодо мобілізації та позбавлення ухилянтів права керування авто збираються засекретити

Комітет ВР з питань правової політики підтримав норму про «секретність» всіх судових рішень у кримінальних справах щодо мобілізації та в справах за позовами ТЦК про позбавлення ухилянтів права керування авто – член Комітету Роман Бабій

Депутати пропонують встановити заборону на 2 роки для переобрання голів судів, які обіймали посади більше 8 років

Строк повноважень голів судів пропонується збільшити до 4 років, але встановити обмеження – не більше двох строків поспіль і без можливості повторного обрання раніше, ніж через 2 роки після закінчення повноважень.

Потураєв у Відні заявив, що 51% українських ЗМІ можуть припинити роботу через зупинку фінансування від США

Нардепи Ярослав Юрчишин і Микита Потураєв з’їздили до Відня, де Потураєв розповів, що через зупинку грантів від США вже у 2025 році можуть припинити свою роботу більше половини українських медіа і треба негайно створювати для них фонд.

ВАКС: правосуддя з обвинувальним ухилом

Слідчі судді ВАКС уже на етапі обрання запобіжного заходу перебувають під впливом цілеспрямовано сформованої суспільної думки і їм треба виявляти мужність, щоб при ухваленні рішення не озиратися на громадський осуд та «атаку» громадських активістів – набагато простіше «йти за вітром», задовольняючи клопотання НАБУ/САП та застосовуючи до підозрюваних максимально суворі види процесуального примусу.

У ДСА назвали цифри середньої зарплати працівників апарату судів та суддів у 2024 році

За даними ДСА, середній розмір винагороди суддів за 2024 рік становив у місцевих загальних судах – 107,8 тисяч грн, місцевих спеціалізованих – 121,5 тисяч грн та 234,7 тисяч в апеляційних судах.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Катерина Мінаєва
    Катерина Мінаєва
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду
  • Олег Оксененко
    Олег Оксененко
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду
  • Ганна Панова
    Ганна Панова
    суддя Київського окружного адміністративного суду
  • Тетяна Драчук
    Тетяна Драчук
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду