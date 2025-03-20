Мінагрополітики розпочинає відбір постачальників їжі для Збройних Сил України

Підприємства будуть забезпечувати рибною продукцією ЗСУ, а саме – поставляти коропа і товстолоба в Київську область та Київ.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністерство аграрної політики розпочинає відбір підприємств, які будуть забезпечувати рибною продукцією Збройні Сили України. Такий крок зроблено в рамках політики імпортозаміщення. Мета – переорієнтувати держзакупівлі на користь українських продуктів.

Як вказується, старт торгів запланований на початок квітня. Поставляти коропа і товстолоба потрібно буде в Київську область та Київ.

Участь в аукціонах від Міноборони зможуть брати лише ті підприємства, які пройшли кваліфікацію.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.