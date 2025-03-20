У які строки податкова надає відомості про відсутність боргу у юридичної особи, що ліквідується — роз’яснення

Після повного погашення заборгованості інформація про її відсутність може бути внесена до ЄДР лише після отримання відповідного запиту від ліквідаційної комісії або особи, яка відповідає за сплату податкового боргу.

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Податкова служба в Одеській області пояснює,у які строки ДПС надає відомості про відсутність боргу у юридичної особи, що ліквідується.

Зазначається, що пунктом 11.5 розділу ХІ Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом Міністерства фінансів № 1588 визначено, що у зв'язку з ліквідацією або реорганізацією платника податків датою виникнення підстав для початку проведення контролюючими органами процедур, передбачених розділом ХІ Порядку № 1588, є дата отримання першого з таких документів (відомостей), зокрема:

заяви про ліквідацію або реорганізацію платника податків за формою № 8-ОПП від платника податків, поданої згідно з пунктами 11.2 – 11.4 розділу ХІ Порядку № 1588;

відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про рішення засновників (учасників) юридичної особи, уповноваженого ними органу про припинення юридичної особи;

судових рішень або відомостей з ЄДР, іншої інформації щодо прийняття судом рішень про порушення провадження у справі про банкрутство чи визнання банкрутом платника податків, порушення справи або прийняття рішення судом про припинення юридичної особи, визнання недійсною державної реєстрації чи установчих документів платника податків, зміну мети установи, реорганізацію платника податків.

Відповідно до абзацу першого пункту 11.10 розділу ХІ Порядку № 1588 відомості про відсутність (наявність) заборгованості зі сплати податків і зборів за формою № 30-ОПП або відомості про узгодження плану реорганізації юридичної особи за формою № 31-ОПП мають бути сформовані, підписані та направлені до ЄДР до завершення строку, визначеного для заявлення кредиторами своїх вимог (у разі наявності грошових зобов'язань та/або заборгованості зі сплати податків і зборів), а також у день отримання запиту від суб'єкта державної реєстрації.

Якщо спливає строк, визначений для заявлення кредиторами своїх вимог, а також у разі отримання запиту від суб'єкта державної реєстрації достатньою підставою для підписання та направлення до ЄДР відомостей про наявність заборгованості є підтвердження наявності заборгованості хоча б в одному розділі додатка до відомостей за ф. № 30-ОПП (абзац другий пункту 11.10 розділу ХІ Порядку № 1588).

За наявності заборгованості зі сплати податків і зборів додатки до відомостей за ф. № 30-ОПП надсилаються (видаються) комісії з припинення (ліквідаційній комісії, ліквідатору) або особі, відповідальній за погашення грошових зобов'язань або податкового боргу, що є такою згідно з пунктом 97.4 статті 97 ПКУ, за їх зверненням.

Додатки до відомостей за ф. № 30-ОПП видаються тими контролюючими органами, які їх сформували.

Якщо контролюючим органом до ЄДР передано відомості про наявність заборгованості зі сплати податків і зборів, то після погашення заборгованості контролюючий орган передає до ЄДР відомості про відсутність заборгованості зі сплати податків і зборів.

Після погашення заборгованості, направлення до ЄДР відомостей про відсутність заборгованості зі сплати податків і зборів контролюючим органом може бути здійснене після отримання відповідного запиту або звернення, зокрема, від комісії з припинення (ліквідаційної комісії, ліквідатора) або особи, відповідальної за погашення грошових зобов'язань або податкового боргу.

Такі звернення розглядаються і вирішуються у термін, встановлений Законом України від 2 жовтня 1996 року № 393/96-ВР "Про звернення громадян", не більше одного місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення, – невідкладно, але не пізніше п'ятнадцяти днів від дня їх отримання.

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