У які строки податкова надає відомості про відсутність боргу у юридичної особи, що ліквідується — роз’яснення

Податкова служба в Одеській області пояснює,у які строки ДПС надає відомості про відсутність боргу у юридичної особи, що ліквідується.
Зазначається, що пунктом 11.5 розділу ХІ Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом Міністерства фінансів № 1588 визначено, що у зв'язку з ліквідацією або реорганізацією платника податків датою виникнення підстав для початку проведення контролюючими органами процедур, передбачених розділом ХІ Порядку № 1588, є дата отримання першого з таких документів (відомостей), зокрема:
Відповідно до абзацу першого пункту 11.10 розділу ХІ Порядку № 1588 відомості про відсутність (наявність) заборгованості зі сплати податків і зборів за формою № 30-ОПП або відомості про узгодження плану реорганізації юридичної особи за формою № 31-ОПП мають бути сформовані, підписані та направлені до ЄДР до завершення строку, визначеного для заявлення кредиторами своїх вимог (у разі наявності грошових зобов'язань та/або заборгованості зі сплати податків і зборів), а також у день отримання запиту від суб'єкта державної реєстрації.
Якщо спливає строк, визначений для заявлення кредиторами своїх вимог, а також у разі отримання запиту від суб'єкта державної реєстрації достатньою підставою для підписання та направлення до ЄДР відомостей про наявність заборгованості є підтвердження наявності заборгованості хоча б в одному розділі додатка до відомостей за ф. № 30-ОПП (абзац другий пункту 11.10 розділу ХІ Порядку № 1588).
За наявності заборгованості зі сплати податків і зборів додатки до відомостей за ф. № 30-ОПП надсилаються (видаються) комісії з припинення (ліквідаційній комісії, ліквідатору) або особі, відповідальній за погашення грошових зобов'язань або податкового боргу, що є такою згідно з пунктом 97.4 статті 97 ПКУ, за їх зверненням.
Додатки до відомостей за ф. № 30-ОПП видаються тими контролюючими органами, які їх сформували.
Якщо контролюючим органом до ЄДР передано відомості про наявність заборгованості зі сплати податків і зборів, то після погашення заборгованості контролюючий орган передає до ЄДР відомості про відсутність заборгованості зі сплати податків і зборів.
Після погашення заборгованості, направлення до ЄДР відомостей про відсутність заборгованості зі сплати податків і зборів контролюючим органом може бути здійснене після отримання відповідного запиту або звернення, зокрема, від комісії з припинення (ліквідаційної комісії, ліквідатора) або особи, відповідальної за погашення грошових зобов'язань або податкового боргу.
Такі звернення розглядаються і вирішуються у термін, встановлений Законом України від 2 жовтня 1996 року № 393/96-ВР "Про звернення громадян", не більше одного місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення, – невідкладно, але не пізніше п'ятнадцяти днів від дня їх отримання.
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