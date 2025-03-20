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Військовозобов’язаний відмовився від мобілізації, бо «не бачить сенсу служити» — чим завершилась справа

16:18, 20 березня 2025
На Сумщині засудили чоловіка, який відмовився служити після отримання повістки.
Військовозобов’язаний відмовився від мобілізації, бо «не бачить сенсу служити» — чим завершилась справа
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На Сумщині чоловік отримав «бойову» повістку, проте категорично відмовився від мобілізації. Вирок у справі № 585/560/25 виніс Роменський міськрайонний суд Сумської області.

У матеріалах справи вказується, що у лютому 2025 року військовозобов’язаний ухилився від мобілізації. Чоловік отримав «бойову» повістку, проте не з’явився до територіального центру комплектування.

На суді чоловік розповів, що сам прийшов до ТЦК, оскільки отримав повістку. Там він пройшов ВЛК, яка визнала його придатним до мобілізації.

Військовозобов’язаний стверджував, що у приміщенні ТЦК він пробув більше 3 годин, після чого викликав поліцію та категорично відмовився від мобілізації. Чоловік заявив, що він «не бачить сенсу служити в армії».

У ТЦК вказали, що чоловіка до них привезла поліція, оскільки підсудного розшукували за ухилення від мобілізації. Військовозобов’язаний відмовився від служби в Силах оборони.

Суд проаналізував матеріали справи та визнав чоловіка у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого статтею 336 Кримінального кодексу України і призначити покарання у виді 3 років позбавлення волі.

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