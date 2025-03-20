В Україні можуть з’явитися банки фінансової інклюзії — які послуги вони надаватимуть

Верховній Раді рекомендували прийняти у другому читанні законопроект щодо розвитку фінансової інклюзії.

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Голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомив, що Комітет рекомендував прийняти законопроект №13018-д про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розвитку фінансової інклюзії в країні у другому читанні.

За його словами, до другого читання доопрацьованим законопроектом пропонується:

1) запровадити новий вид банку – банк фінансової інклюзії, що здійснюватиме діяльність на підставі обмеженої банківської ліцензії, головним завданням діяльності якого пропонується визначити обслуговування клієнтів, які наразі не мають стійкого доступу до отримання фінансових послуг (громадян України і мікропідприємств у районах, наближених до зони бойових дій, на звільнених територіях, а також соціально вразливих груп населення);

2) визначити на законодавчому рівні терміни «фінансова інклюзія», «обмежена банківська ліцензія», «банк фінансової інклюзії», а також наділити Національний банк України повноваженнями щодо сприяння розвитку фінансової інклюзії;

3) передбачити, що банк фінансової інклюзії зможе надавати банківські та інші фінансові послуги виключно фізичним особам, суб'єктам господарювання, громадським та благодійним організаціям, обсяг річного доходу від будь-якої діяльності яких за попередній звітний календарний рік не перевищує суму, еквівалентну 5 мільйонам євро, визначену за офіційним курсом гривні щодо іноземних валют, встановленим Національним банком України, а також органам державної влади та органам місцевого самоврядування;

4) для забезпечення фокусу на відповідні цільові групи клієнтів обмежити банки фінансової інклюзії у проведенні операцій на ринках капіталу, а також встановити обмеження щодо загального обсягу кредитних коштів, які можуть надаватись одному позичальнику та інше.

Данило Гетманцев нагадав, що головною метою законопроекту є створення правових засад для появи на ринку фінансових послуг України нового різновиду надавачів фінансових послуг – банків фінансової інклюзії.

«Банки мають забезпечити належний доступ до фінансових послуг як громадян України (зокрема соціально вразливих груп населення), так і мікропідприємств (суб’єктів, чистий річний дохід від будь-якої діяльності яких не перевищує суму, еквівалентну 5 мільйонам євро) у районах, наближених до зони бойових дій, на звільнених територіях, а також на важкодоступних та малонаселених територіях», - додав він.

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