В Украине могут появиться банки финансовой инклюзии — какие услуги они будут оказывать

Верховной Раде рекомендовали принять во втором чтении законопроект о развитии финансовой инклюзии.

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Глава парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев сообщил, что Комитет рекомендовал принять законопроект №13018-д о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по развитию финансовой инклюзии в стране во втором чтении.

По его словам, в доработанном ко второму чтению законопроекте предлагается:

ввести новый вид банка – банк финансовой инклюзии, который будет осуществлять деятельность на основе ограниченной банковской лицензии. Главной задачей его деятельности предлагается определить обслуживание клиентов, которые в настоящее время не имеют устойчивого доступа к финансовым услугам (граждан Украины и микропредприятий в районах, близких к зоне боевых действий, на освобожденных территориях, а также социально уязвимых групп населения);

закрепить на законодательном уровне термины «финансовая инклюзия», «ограниченная банковская лицензия», «банк финансовой инклюзии», а также наделить Национальный банк Украины полномочиями по содействию развитию финансовой инклюзии;

предусмотреть, что банк финансовой инклюзии сможет предоставлять банковские и другие финансовые услуги исключительно физическим лицам, субъектам хозяйствования, общественным и благотворительным организациям, объем годового дохода от любой деятельности которых за предыдущий отчетный календарный год не превышает сумму, эквивалентную 5 миллионам евро, определенную по официальному курсу гривны к иностранным валютам, установленному Национальным банком Украины, а также органам государственной власти и органам местного самоуправления;

ограничить деятельность банков финансовой инклюзии в проведении операций на рынках капитала для обеспечения фокуса на соответствующие целевые группы клиентов, а также установить ограничения на общий объем кредитных средств, которые могут предоставляться одному заемщику, и другие меры.

Даниил Гетманцев напомнил, что главной целью законопроекта является создание правовых основ для появления на рынке финансовых услуг Украины нового типа поставщиков финансовых услуг – банков финансовой инклюзии.

«Банки должны обеспечить надлежащий доступ к финансовым услугам как граждан Украины (в частности, социально уязвимых групп населения), так и микропредприятий (субъектов, чистый годовой доход от любой деятельности которых не превышает сумму, эквивалентную 5 миллионам евро) в районах, близких к зоне боевых действий, на освобожденных территориях, а также в труднодоступных и малонаселенных районах», — добавил он.

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