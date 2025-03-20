Практика судов
  1. Законодательство
  2. / В Украине

В Украине могут появиться банки финансовой инклюзии — какие услуги они будут оказывать

13:35, 20 марта 2025
Верховной Раде рекомендовали принять во втором чтении законопроект о развитии финансовой инклюзии.
В Украине могут появиться банки финансовой инклюзии — какие услуги они будут оказывать
Фото: Getty Images
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Глава парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев сообщил, что Комитет рекомендовал принять законопроект №13018-д о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по развитию финансовой инклюзии в стране во втором чтении.

По его словам, в доработанном ко второму чтению законопроекте предлагается:

  • ввести новый вид банка – банк финансовой инклюзии, который будет осуществлять деятельность на основе ограниченной банковской лицензии. Главной задачей его деятельности предлагается определить обслуживание клиентов, которые в настоящее время не имеют устойчивого доступа к финансовым услугам (граждан Украины и микропредприятий в районах, близких к зоне боевых действий, на освобожденных территориях, а также социально уязвимых групп населения);
  • закрепить на законодательном уровне термины «финансовая инклюзия», «ограниченная банковская лицензия», «банк финансовой инклюзии», а также наделить Национальный банк Украины полномочиями по содействию развитию финансовой инклюзии;
  • предусмотреть, что банк финансовой инклюзии сможет предоставлять банковские и другие финансовые услуги исключительно физическим лицам, субъектам хозяйствования, общественным и благотворительным организациям, объем годового дохода от любой деятельности которых за предыдущий отчетный календарный год не превышает сумму, эквивалентную 5 миллионам евро, определенную по официальному курсу гривны к иностранным валютам, установленному Национальным банком Украины, а также органам государственной власти и органам местного самоуправления;
  • ограничить деятельность банков финансовой инклюзии в проведении операций на рынках капитала для обеспечения фокуса на соответствующие целевые группы клиентов, а также установить ограничения на общий объем кредитных средств, которые могут предоставляться одному заемщику, и другие меры.

Даниил Гетманцев напомнил, что главной целью законопроекта является создание правовых основ для появления на рынке финансовых услуг Украины нового типа поставщиков финансовых услуг – банков финансовой инклюзии.

«Банки должны обеспечить надлежащий доступ к финансовым услугам как граждан Украины (в частности, социально уязвимых групп населения), так и микропредприятий (субъектов, чистый годовой доход от любой деятельности которых не превышает сумму, эквивалентную 5 миллионам евро) в районах, близких к зоне боевых действий, на освобожденных территориях, а также в труднодоступных и малонаселенных районах», — добавил он.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Верховная Рада Украины Нацбанк Украина банк

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Потураев в Вене заявил, что 51% украинских СМИ могут прекратить работу из-за прекращения финансирования от США

Нардепы Ярослав Юрчишин и Никита Потураев съездили в Вену, где Потураев рассказал, что из-за остановки грантов от США уже в 2025 году более половины украинских медиа могут прекратить свою работу, и необходимо срочно создавать для них фонд.

В комитете подтвердили, что все судебные решения по уголовным делам, связанным с мобилизацией, и делам о лишении уклонистов права управления автомобилем собираются засекретить

Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики поддержал норму о «секретности» всех судебных решений по уголовным делам, связанным с мобилизацией, и по делам по искам ТЦК о лишении уклонистов права управления автомобилем – член Комитета Роман Бабий.

В Индии провели обыски офисов, связанных с фондами, основанными миллиардером Джорджем Соросом

Обыски проводились в помещениях некоторых получателей средств Фонда открытого общества и Фонда экономического развития Сороса, включая те, что связаны с международными правозащитными организациями.

Государственная служба финансового мониторинга получила полный доступ к Реестру судебных решений

Служба финансового мониторинга сообщила, что полный доступ к Реестру судебных решений необходим для проведения финансовых расследований.

ВАКС: правосудие с обвинительным уклоном

Следственные судьи ВАКС уже на этапе избрания меры пресечения находятся под влиянием целенаправленно сформированного общественного мнения, и им необходимо проявлять мужество, чтобы при принятии решения не оглядываться на общественное осуждение и «атаку» общественных активистов – гораздо проще «плыть по ветру», удовлетворяя ходатайства НАБУ/САП и применяя к подозреваемым максимально строгие виды процессуального принуждения.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Катерина Мінаєва
    Катерина Мінаєва
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду
  • Олег Оксененко
    Олег Оксененко
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду
  • Ганна Панова
    Ганна Панова
    суддя Київського окружного адміністративного суду
  • Тетяна Драчук
    Тетяна Драчук
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду