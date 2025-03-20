Военнообязанный отказался от мобилизации, потому что «не видит смысла служить» — чем завершилось дело

В Сумской области осудили мужчину, который отказался служить после получения повестки.

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В Сумской области мужчина получил «боевую» повестку, однако категорически отказался от мобилизации. Приговор по делу № 585/560/25 вынес Роменский горрайонный суд Сумской области.

В материалах дела указано, что в феврале 2025 года военнообязанный уклонился от мобилизации. Мужчина получил «боевую» повестку, однако не явился в территориальный центр комплектования.

На суде мужчина рассказал, что сам пришёл в ТЦК, так как получил повестку. Там он прошел ВЛК, которая признала его годным к мобилизации.

Военнообязанный утверждал, что в помещении ТЦК он находился более 3 часов, после чего вызвал полицию и категорически отказался от мобилизации. Мужчина заявил, что «не видит смысла служить в армии».

В ТЦК сообщили, что мужчину доставила к ним полиция, поскольку подсудимый разыскивался за уклонение от мобилизации. Военнообязанный отказался от службы в Силах обороны.

Суд изучил материалы дела и признал мужчину виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного статьей 336 Уголовного кодекса Украины, и назначил наказание в виде 3 лет лишения свободы.

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