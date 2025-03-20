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В какие сроки налоговая предоставляет сведения об отсутствии долга у ликвидируемого юридического лица — разъяснение

16:35, 20 марта 2025
После полного погашения задолженности информация о ее отсутствии может быть внесена в ЕГР только после получения соответствующего запроса от ликвидационной комиссии или лица, отвечающего за уплату налогового долга.
В какие сроки налоговая предоставляет сведения об отсутствии долга у ликвидируемого юридического лица — разъяснение
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Налоговая служба в Одесской области объясняет сроки предоставления ГНС сведений об отсутствии задолженности у ликвидируемого юридического лица.

Сообщается, что пунктом 11.5 раздела XI Порядка учета плательщиков налогов и сборов, утвержденного приказом Министерства финансов № 1588, определено, что в связи с ликвидацией или реорганизацией налогоплательщика датой возникновения оснований для начала контролирующими органами процедур, предусмотренных разделом XI Порядка № 1588, является дата получения одного из следующих документов (сведений), в частности:

  • заявления о ликвидации или реорганизации налогоплательщика по форме № 8-ОПП, поданного налогоплательщиком в соответствии с пунктами 11.2 – 11.4 раздела XI Порядка № 1588;
  • сведений из Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований о решении основателей (участников) юридического лица, уполномоченного ими органа о прекращении юридического лица;
  • судебных решений или сведений из ЕГР, иной информации о принятии судом решений об открытии производства по делу о банкротстве или признании налогоплательщика банкротом, возбуждении дела или принятии судом решения о прекращении юридического лица, признании недействительной государственной регистрации или учредительных документов налогоплательщика, изменении цели учреждения, реорганизации налогоплательщика.

Согласно первому абзацу пункта 11.10 раздела XI Порядка № 1588, сведения об отсутствии (наличии) задолженности по уплате налогов и сборов по форме № 30-ОПП или сведения о согласовании плана реорганизации юридического лица по форме № 31-ОПП должны быть сформированы, подписаны и направлены в ЕГР до завершения срока, установленного для заявления кредиторами своих требований (в случае наличия денежных обязательств и/или задолженности по уплате налогов и сборов), а также в день получения запроса от субъекта государственной регистрации.

Если истекает срок, установленный для заявления кредиторами своих требований, а также в случае получения запроса от субъекта государственной регистрации, достаточным основанием для подписания и направления в ЕГР сведений о наличии задолженности является подтверждение ее наличия хотя бы в одном разделе приложения к сведениям по форме № 30-ОПП (второй абзац пункта 11.10 раздела XI Порядка № 1588).

При наличии задолженности по уплате налогов и сборов приложения к сведениям по форме № 30-ОПП направляются (выдаются) комиссии по прекращению (ликвидационной комиссии, ликвидатору) или лицу, ответственному за погашение денежных обязательств или налогового долга, в соответствии с пунктом 97.4 статьи 97 НКУ, по их обращению.

Приложения к сведениям по форме № 30-ОПП выдаются теми контролирующими органами, которые их сформировали.

Если контролирующий орган передал в ЕГР сведения о наличии задолженности по уплате налогов и сборов, то после ее погашения он передает в ЕГР сведения об отсутствии задолженности.

После погашения задолженности направление в ЕГР сведений об отсутствии задолженности по уплате налогов и сборов контролирующим органом может быть осуществлено только после получения соответствующего запроса или обращения, в частности, от комиссии по прекращению (ликвидационной комиссии, ликвидатора) или лица, ответственного за погашение денежных обязательств или налогового долга.

Такие обращения рассматриваются и решаются в срок, установленный Законом Украины от 2 октября 1996 года № 393/96-ВР "Об обращениях граждан", не более одного месяца со дня их поступления, а те, которые не требуют дополнительного изучения, – незамедлительно, но не позднее пятнадцати дней со дня их получения.

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