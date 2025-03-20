Практика судов
  1. В Украине

Минагрополитики начинает отбор поставщиков еды для Вооруженных Сил Украины

16:53, 20 марта 2025
Предприятия будут снабжать рыбной продукцией ВСУ, а именно – поставлять карпа и толстолоба в Киевскую область и Киев.
Минагрополитики начинает отбор поставщиков еды для Вооруженных Сил Украины
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министерство аграрной политики начинает отбор предприятий, которые будут обеспечивать Вооруженные Силы Украины рыбной продукцией. Этот шаг сделан в рамках политики импортозамещения. Цель – переориентировать госзакупки в пользу украинских продуктов.

Как указано, старт торгов запланирован на начало апреля. Поставлять карпа и толстолоба необходимо будет в Киевскую область и Киев.

Участвовать в аукционах Минобороны смогут только те предприятия, которые прошли квалификацию.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

ВСУ Минагрополитики публичные закупки

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
В комитете подтвердили, что все судебные решения по уголовным делам, связанным с мобилизацией, и делам о лишении уклонистов права управления автомобилем собираются засекретить

Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики поддержал норму о «секретности» всех судебных решений по уголовным делам, связанным с мобилизацией, и по делам по искам ТЦК о лишении уклонистов права управления автомобилем – член Комитета Роман Бабий.

На призыв Украины разблокировать открытие переговорных кластеров лидеры ЕС пообещали усилить поддержку реформ в Украине

Переговорные кластеры по вступлению Украины в ЕС будут открываться по мере выполнения Украиной условий – заявление саммита.

Кая Каллас отвергла идею назначения спецпредставителя ЕС на мирных переговорах по Украине

Политик Кая Каллас на встрече с лидерами ЕС заявила, что ее персоны достаточно.

Между странами ЕС начался раскол еще до начала торговой войны с Трампом – Politico

Особенно уязвимы страны ЕС, экспортирующие алкоголь в США: Франция, Италия, Испания, Нидерланды и Ирландия.

Депутаты предлагают установить запрет на 2 года для переизбрания глав судов, занимавших должности более 8 лет

Срок полномочий глав судов предлагается увеличить до 4 лет, но установить ограничение – не более двух сроков подряд и без возможности повторного избрания ранее, чем через 2 года после окончания полномочий.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Катерина Мінаєва
    Катерина Мінаєва
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду
  • Олег Оксененко
    Олег Оксененко
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду
  • Ганна Панова
    Ганна Панова
    суддя Київського окружного адміністративного суду
  • Тетяна Драчук
    Тетяна Драчук
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду