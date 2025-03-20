Минагрополитики начинает отбор поставщиков еды для Вооруженных Сил Украины

Предприятия будут снабжать рыбной продукцией ВСУ, а именно – поставлять карпа и толстолоба в Киевскую область и Киев.

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Министерство аграрной политики начинает отбор предприятий, которые будут обеспечивать Вооруженные Силы Украины рыбной продукцией. Этот шаг сделан в рамках политики импортозамещения. Цель – переориентировать госзакупки в пользу украинских продуктов.

Как указано, старт торгов запланирован на начало апреля. Поставлять карпа и толстолоба необходимо будет в Киевскую область и Киев.

Участвовать в аукционах Минобороны смогут только те предприятия, которые прошли квалификацию.

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