У дубайському шоколаді знайшли токсини — він може бути небезпечним для здоров'я

Німецькі експерти виявили в деяких видах дубайського шоколаду токсини, а також цвілеві гриби.

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Німецькі експерти заявили, що популярний дубайський шоколад може бути небезпечним для здоров'я. Про це повідомляє Spiegel.

Зокрема, було протестовано шість видів дубайського шоколаду, і результати розчарували фахівців.

Ціни на протестовані види шоколаду коливалися від 7 до 25 євро за 100 грамів, що в 10 разів дорожче за звичайний шоколад. При цьому чотири з шести зразків взагалі не мали бути допущені до продажу, оскільки їхні складники та харчова цінність були вказані неправильно або неповно, а на упаковках бракувало обов’язкових попереджень для алергіків.

Серед зразків безпосередньо з Дубаю було протестовано «Dubai Chocolate Kunafa & Pistachio» від Le Damas та «Fex Chocolate».

Видання вказує, що обидва містили значні сліди 3-MCPD та гліцидилових ефірів, які часто зустрічаються у рафінованій пальмовій олії і можуть бути канцерогенними.

Особливо тривожним став факт, що перший продукт містив афлатоксини – небезпечні речовини, що виробляються цвілевими грибами і широко поширені у фісташках.

Ці висновки збігаються з попередніми дослідженнями, проведеними ветеринарною лабораторією Штутгарта та Державною службою захисту прав споживачів Північного Рейну-Вестфалії. Раніше вони також виявляли у дубайському шоколаді шкідливі мікотоксини, що свідчить про систематичні проблеми з якістю цього продукту.

Під час перевірки 13% імпортованих продуктів виявилися забрудненими, а маркування викликало серйозні зауваження. Деякі вироби взагалі не мали права називатися шоколадом, оскільки містили занадто мало какао або лише кондитерську глазур із вмістом какао, вказує видання.

Фісташкова начинка – найдорожчий компонент дубайського шоколаду. Тому у дешевших варіантах її вміст, як правило, мінімальний. Окрім фісташкової пасти, характерною особливістю цього шоколаду є золотисті хрусткі нитки з тіста – відомі під назвами кадаїф або катаїфі.

Експерти рекомендують класичний фісташковий шоколад як дешевшу та якіснішу альтернативу.

Раніше суд у Німеччині наголосив, що популярний «дубайський шоколад» має бути лише з Дубаю.

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