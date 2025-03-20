В Гоструда объяснили, какие основные задачи службы охраны труда в условиях войны

Служба охраны труда должна разработать и внедрить комплекс мер по предупреждению несчастных случаев и производственного травматизма, учитывая специфические риски, связанные с боевыми действиями.

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Гоструда объясняет, каковы основные задачи службы охраны труда в условиях войны.

В условиях военного положения сохраняется высокая вероятность возникновения аварийных ситуаций. Служба охраны труда должна разработать и внедрить комплекс мер по предупреждению несчастных случаев и производственного травматизма, учитывая специфические риски, связанные с боевыми действиями.

Вместе с тем, условия военного положения требуют от службы охраны труда новых подходов и решений для обеспечения безопасности работников. Несмотря на сложные обстоятельства, служба охраны труда должна выполнять свои задачи, направленные на защиту жизни и здоровья работников, обеспечивать надлежащие, безопасные и здоровые условия труда.

Условия военного положения ставят перед службой охраны труда новые вызовы, но в то же время позволяют усовершенствовать подходы к обеспечению безопасности работников.

Следует проводить обучение и инструктаж по вопросам охраны труда с учетом особенностей ситуаций экстремального характера, медосмотры работников, расследование несчастных случаев, обсуждать и отрабатывать действия руководства и работников во время воздушной тревоги.

Основные документы, касающиеся вопросов охраны труда, которые были в мирное время, должны быть и в военное время, то есть это и положения, инструкции, журналы и приказы.

Статьей 3 Конституции Украины предусмотрено, что человек, его жизнь и здоровье, честь и достоинство, неприкосновенность и безопасность признаются в Украине высшей социальной ценностью.

Права и свободы человека и их гарантии определяют содержание и направленность деятельности государства.

Правительство отвечает перед человеком за свою деятельность. Утверждение и обеспечение прав и свобод человека является главной обязанностью государства.

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