Бокс повернули до програми Олімпійських ігор-2028

Міжнародний олімпійський комітет одноголосним рішенням повернув боксерський турнір до програми Ігор-2028.

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Міжнародний олімпійський комітет повернув бокс у програму Ігор, починаючи з 2028 року. Рішення було ухвалено одноголосно у рамках засідання 144-ї сесії МОК у Греції.

На засіданні були присутні президент World Boxing Борис ван дер Ворст, а голова комітету Томас Бах висловив свою вдячність усім присутнім за одноголосне рішення.

Раніше МОК виключив Міжнародну боксерську асоціацію (IBA) зі списку визнаних федерацій.

Президентом асоціації є росіянин Умар Кремльов, який допустив представників РФ та Білорусі на змагання під прапорами обох країн, скасувавши усі санкції у повному обсязі.

Також IBA мала спонсорську угоду з російською компанією "Газпром", а МОК мав питання до суддівства та інших видів діяльності асоціації.

"Я дякую вам за схвалення повернення боксу. Ми можемо розраховувати на чудовий турнір у Лос-Анджелесі", – прокоментував президент МОК Томас Бах.

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