Електронний військовий документ може не працювати – у Міноборони пояснили чому

В реєстрі Оберіг заплановані технічні роботи.

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У зв’язку із тим, що 20 березня з 22:00 до 23:30 плануються технічні роботи в реєстрі Оберіг, електронний військовий документ та послуги, пов'язані з реєстром, можуть бути недоступні.

Про це заявили у Міністерстві оборони.

Відтак, громадянам радять заздалегідь завантажити PDF-файл документа для уникнення неприємних ситуацій під час можливих перевірок.

«Після технічних робіт все працюватиме в штатному режимі», - вказали у Міноборони.

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