США та РФ проведуть переговори в Ер-Ріяді 24 березня

У Кремлі анонсували нові переговори США та РФ у Саудівській Аравії.

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Делегації США та РФ проведуть переговори 24 березня в Ер-Ріяді. Про це повідомив помічник Путіна Юрій Ушаков.

Російську делегацію очолять сенатор Григорій Карасін та радник директора ФСБ Сергій Бесіда.

Головною темою обговорення буде війна РФ проти України.

Нагадаємо, що спецпредставник США з питань Близького Сходу Стів Віткофф заявив, що 23 березня в Джідді відбудеться новий раунд переговорів щодо мирного врегулювання в Україні. За його словами, США на переговорах представлятимуть радник Дональда Трампа з питань нацбезпеки Майк Волц та держсекретар США Марко Рубіо.

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