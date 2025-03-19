У Трампа анонсували перемовини в Саудівській Аравії щодо закінчення війни РФ проти України

На переговори поїдуть держсекретар Марко Рубіо і радник із національної безпеки Майк Волц.

Джерело фото: AP/Evelyn Hockstein/Pool Photo

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Cпецпредставник США з питань Близького Сходу Стів Віткофф заявив, що 23 березня в Джидді – Саудівська Аравія – відбудеться новий раунд перемовин щодо мирного врегулювання в Україні. Про це Віткофф сказав в ефірі Fox News через кілька годин після телефонної розмови Дональда Трампа і Володимира Путіна.

За його словами, США на переговорах представлятимуть радник Трампа з питань нацбезпеки Майк Волц і держсекретар США Марко Рубіо.

Він зазначив, що тепер є «відносно невелика відстань до повного припинення вогню». Також він вказав, що є деякі деталі, які потрібно обговорити.

«Диявол криється в деталях. У нас є команда, яка їде до Саудівської Аравії на чолі з нашим радником із національної безпеки і нашим державним секретарем, думаю, що ми повинні з’ясувати ці деталі», – сказав Віткофф.

Додамо, що Президент України Володимир Зеленський висловив сподівання, що поговорить з президентом США Дональдом Трампом, після чого «ми зрозуміємо деталі» обговорених ним із Путіним пропозицій стосовно припинення вогню.

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