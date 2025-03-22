Зеленський провів військовий кабінет — обговорили підготовку до зустрічі з США в Саудівській Аравії

На засіданні було обговорено підготовку до зустрічі української та американської делегацій, що відбудеться в Саудівській Аравії 23 березня.

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Президент Володимир Зеленський у Харкові провів засідання військового кабінету. Про це повідомляє Офіс Президента.

Зокрема, Глава держави заслухав доповіді Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, міністра оборони Рустема Умєрова та начальника Генерального штабу ЗСУ Андрія Гнатова. Також участь взяли керівник Офісу Президента Андрій Єрмак і його заступник Павло Паліса.

Учасники наради обговорили ситуацію на фронті й обстановку на основних напрямках: Запорізькому, Донецькому, Харківському, Сумському, а також перебіг операції в Курській області.

Окрему увагу було приділено підготовці до зустрічі з американською делегацією, яка відбудеться в Саудівській Аравії 23 березня.

Нагадаємо, що спецпредставник США з питань Близького Сходу Стів Віткофф заявив, що 23 березня в Джідді відбудеться новий раунд переговорів щодо мирного врегулювання в Україні.

США на переговорах представлятимуть радник Дональда Трампа з питань нацбезпеки Майк Волц та держсекретар США Марко Рубіо.

Українську делегацію очолив Андрій Єрмак — у складі Андрій Сибіга, Рустем Умєров, Павло Паліса.

Делегації США та РФ проведуть переговори 24 березня в Ер-Ріяді.

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