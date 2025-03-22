Пассажир подал в суд на United Airlines — пилот силой вытащил его из туалета во время рейса

Пассажир обвиняет авиакомпанию и пограничников в унижении, превышении полномочий и дискриминации после инцидента на борту рейса из Мексики в США.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Пассажир подал в суд на United Airlines, утверждая, что пилот авиакомпании силой вытащил его из туалета во время полета, нарушив его достоинство и права. Об этом сообщает Associated Press.

Гражданин США Исроэль Либб подал иск в федеральный суд Манхэттена против авиакомпании United Airlines и Министерства внутренней безопасности США.

По словам истца, во время рейса из Тулума (Мексика) в Хьюстон 28 января пилот авиакомпании силой вытащил его из туалета, что привело к публичному унижению.

Согласно иску, Либб — ортодоксальный еврей — находился в туалете около 20 минут из-за сильного желудочного дискомфорта. Один из бортпроводников обратился к другому пассажиру, Якову Себбагу (тоже ортодоксальному еврею), с просьбой проверить, всё ли в порядке. Либб сообщил, что скоро выйдет, и Себбаг передал это экипажу.

Однако спустя 10 минут к двери подошел сам пилот, потребовал немедленно покинуть туалет, а когда Либб отказался — сломал замок и силой вытащил его из кабины, не дав даже подтянуть штаны. В результате Либб оказался обнажён перед другими пассажирами и членами экипажа. Также в иске говорится, что пилот позволял себе некорректные высказывания в адрес религии пассажира и угрожал арестом.

После посадки в Хьюстоне на борт поднялись представители Таможенно-пограничной службы США. Либб и Себбаг были задержаны, доставлены в изолятор и подвергнуты обыску. На вопрос о причинах задержания один из офицеров якобы ответил: «Мы — Homeland. У тебя здесь нет прав».

На следующий день пассажирам бесплатно предоставили новые билеты до Нью-Йорка, однако им пришлось самостоятельно оплатить гостиницу и питание.

В United Airlines от комментариев отказались. Представители Министерства внутренней безопасности США и адвокаты пассажиров также не дали официальных заявлений.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.