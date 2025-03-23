Російський дрон влучив у будинок актора серіалу «Одна родина» Андрія Ісаєнка

Андрій Ісаєнко розповів про влучання ворожого дрону в його будинок.

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Під час масованої атаки безпілотниками на Київ, один з ворожих дронів влучив у будинок українського актора Андрія Ісаєнка, відомого за ролями в серіалах «Жіночий лікар» та «Одна родина». Про це сам актор повідомив на своїй сторінці у Facebook.

«Сьогодні вночі прилетіло в наш будинок», – написав Ісаєнко, додаючи, що з ним та його родиною все добре. Однак, за даними КМВА, внаслідок атаки загинули три людини, зокрема 5-річна дитина, а найменшому постраждалому всього 11 місяців.

Нагадаємо, внаслідок нічної атаки на столицю, у Голосіївському районі загинули батько та 5-річна донька, а в Дніпровському – літня жінка.

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