У Голосіївському районі загинули батько та 5-річна донька, а в Дніпровському – літня жінка, – фото наслідків атаки

Росія атакувала дронами цивільну інфраструктуру Києва.

Фото: Facebook / Yan Dobronosov

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Як раніше повідомлялося, у ніч на 23 березня російські війська атакували Київ ударними дронами. Внаслідок атаки постраждали п’ять районів столиці. До трьох зросла кількість жертв внаслідок російської атаки на столицю ударними БпЛА.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що серед десяти постраждалих одна людина перебуває в лікарні. Троє осіб загинули в результаті атаки: батько та його 5-річна донька загинули в Голосіївському районі, а 80-річна жінка — в Дніпровському районі.

За даними Київської міської військової адміністрації, внаслідок атаки:

Подільський район – падіння збитого БпЛА в промзоні, без руйнувань; загоряння на 20 поверсі житлового будинку, пожежу ліквідовано.

Дніпровський район – пожежа у 9-поверховому будинку, пошкоджено заклад громадського харчування та квартиру в багатоповерхівці.

Голосіївський район – займання в офісно-складській будівлі (2000 кв. м) та металевого контейнера.

Деснянський район – уламки впали в лісопарковій зоні.

Шевченківський район – уламки пошкодили шість автомобілів.

Фото: Facebook / Yan Dobronosov

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