У Голосіївському районі загинули батько та 5-річна донька, а в Дніпровському – літня жінка, – фото наслідків атаки

Як раніше повідомлялося, у ніч на 23 березня російські війська атакували Київ ударними дронами. Внаслідок атаки постраждали п’ять районів столиці. До трьох зросла кількість жертв внаслідок російської атаки на столицю ударними БпЛА.
Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що серед десяти постраждалих одна людина перебуває в лікарні. Троє осіб загинули в результаті атаки: батько та його 5-річна донька загинули в Голосіївському районі, а 80-річна жінка — в Дніпровському районі.
За даними Київської міської військової адміністрації, внаслідок атаки:
Фото: Facebook / Yan Dobronosov
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