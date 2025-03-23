Хитрих водіїв, які гальмують перед камерами, теж каратимуть – МВС готує законопроект

МВС готує новий законопроект для боротьби з ухиляннями від штрафів за порушення ПДР.

Фото: auto.ria.com

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Міністерство внутрішніх справ України розробило законопроєкт, який передбачає новий підхід до контролю швидкості на дорогах. Запропоновано ввести вимірювання середньої швидкості автомобіля між двома камерами відеоспостереження. Якщо цей показник перевищить дозволену норму, система автоматично зафіксує порушення. Це дозволить уникнути ситуацій, коли водії знижують швидкість лише перед камерами, а після їх проїзду знову перевищують ліміт. Про це повідомляє UAMotors.

Зараз в Україні працює близько 70 тисяч камер відеоспостереження, однак відсутність єдиного стандарту для їхньої роботи обмежує ефективність цієї системи. Метою нового законопроєкту є підвищення ефективності виявлення порушень та зменшення можливості ухилення від відповідальності.

Відеокамери вже допомагають розкривати 90% злочинів і використовуються для ідентифікації російських воєнних злочинців. МВС планує швидко ухвалити нові правила, щоб ще більше посилити контроль на дорогах та ускладнити обхід правил дорожнього руху. Водночас штрафи за порушення ПДР, зафіксовані камерами, надходять на адресу власника автомобіля, навіть якщо за кермом був інший водій.

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