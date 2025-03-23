Прокуратура Туреччини вимагає арешту мера Стамбула Екрема Імамоглу

Мера Стамбула Екрема Імамоглу затримали за звинуваченнями корупції.

Фото: EU Reporter

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Прокуратура Туреччини подала до суду клопотання про взяття під варту мера Стамбула Екрема Імамоглу та його чотирьох помічників. Меру столиці висунуті звинувачення в тероризмі та корупції, повідомляє Reuters.

Імамоглу є важливою фігурою опозиції і потенційним суперником президента Реджепа Таїпа Ердогана. У середу він був затриманий за звинуваченнями у хабарництві та допомозі терористичному угрупованню. Імамоглу заперечує ці звинувачення, називаючи їх «неймовірними» та «наклепом».

Очікується, що суд ухвалить рішення щодо його затримання вранці в неділю. Згідно з турецьким законодавством, якщо мера заарештують за тероризм, це дозволить уряду призначити піклувальника для муніципалітету.

Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», у Туреччині затримали мера Стамбула Екрема Імамоглу в рамках антикорупційного розслідування. Згодом в Туреччині розпочались масштабні акції протесту, вони проходять у низці міст країни

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.