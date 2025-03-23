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Прокуратура Турции требует ареста мэра Стамбула Экрема Имамоглу

11:27, 23 марта 2025
Мэра Стамбула Экрема Имамоглу задержали по обвинению в коррупции.
Прокуратура Турции требует ареста мэра Стамбула Экрема Имамоглу
Фото: EU Reporter
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Прокуратура Турции подала в суд ходатайство о заключении под стражу мэра Стамбула Экрема Имамоглу и его четырех помощников. Мэру столицы выдвинуты обвинения в терроризме и коррупции, сообщает Reuters.

Имамоглу является важной фигурой оппозиции и потенциальным соперником президента Реджепа Тайипа Эрдогана. В среду он был задержан по обвинениям во взяточничестве и помощи террористической группировке. Имамоглу отрицает эти обвинения, называя их «невероятными» и «клеветой».

Ожидается, что суд примет решение о его задержании утром в воскресенье. Согласно турецкому законодательству, если мэра арестуют за терроризм, это позволит правительству назначить попечителя для муниципалитета.

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», в Турции задержали мэра Стамбула Экрема Имамоглу в рамках антикоррупционного расследования. Позже в Турции начались масштабные акции протеста, они проходят в ряде городов страны.

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