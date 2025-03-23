В Одесской области судили военного за психологическое насилие над бывшей

В Одесской области суд признал военнослужащего виновным в психологическом насилии и назначил ему общественные работы.

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В Одесской области военнослужащего осудили за неоднократное психологическое насилие в отношении бывшей сожительницы. Мужчина оскорблял женщину, использовал нецензурную лексику и унижал ее, нанося психологические страдания. Об этом говорится в решении Ивановского районного суда Одесской области по делу № 498/797/24.

Инциденты имели место с мая 2023 года по февраль 2024 года. Последний раз обвиняемый публично оскорблял женщину в селе Цибулевка Одесской области и пытался устроить драку. Потерпевшая обратилась в полицию, и в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье о домашнем насилии.

На суде военнослужащий признал свою вину и заявил, что изменил свое поведение. Потерпевшая также подтвердила изменения и отметила, что он помогает детям и больше не конфликтует. Учитывая все обстоятельства, суд назначил ему наказание в виде 240 часов общественных работ.

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