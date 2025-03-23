Во Львове суд вынес приговор мужчине, который организовывал переправку нелегалов через границу

Во Львове вынесли приговор организатору незаконной переправки лиц – 9 лет за решеткой.

Фото: Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины-Западная граница

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Во Львове суд вынес приговор мужчине, который организовывал незаконную переправку лиц через государственную границу Украины. Он получил 9 лет лишения свободы.

По информации Западного регионального управления Госпогранслужбы, во время следствия было установлено, что злоумышленник создал сеть для нелегальной переправки мужчин в ЕС. Его деятельность включала доставку людей в приграничные районы, временное размещение в селах вблизи границы, транспортировку к линии границы и выполнение роли проводника.

Последняя попытка незаконного пересечения границы оказалась роковой для организатора: при попытке переправить четырех граждан Украины через границу его задержали правоохранители.

Злоумышленник, который уже имел судимости за подобные преступления, был признан виновным в незаконной переправке лиц через границу и получил 9 лет заключения.

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