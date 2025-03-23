В армию с хроническими заболеваниями – кого могут мобилизовать

В Украине изменили подход к определению годности к военной службе. С 4 мая 2024 года вступили в силу изменения, отменившие категорию «ограниченно годный». Военно-врачебная комиссия принимает одно из двух решений: человек либо годен, либо непригоден к службе. Об этом говорится в приказе Минобороны Украины.
При этом пригодность имеет градации: полная пригодность, пригодность к службе в тылу или к выполнению отдельных задач. Аналогично, непригодность может быть временной (с повторным осмотром) или полной.
Список болезней, с которыми могут мобилизовать
После изменений в законодательство в ряды армии могут призвать украинцев с некоторыми формами туберкулеза, ВИЧ, гепатита, гипертонии, язвенной болезни и другими хроническими заболеваниями.
К годным могут причислить лиц с:
К годным для службы в тылу могут отнести лиц с:
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