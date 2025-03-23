В армию с хроническими заболеваниями – кого могут мобилизовать

ВВК решают – «годен» или «непригоден» к военной службе.

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В Украине изменили подход к определению годности к военной службе. С 4 мая 2024 года вступили в силу изменения, отменившие категорию «ограниченно годный». Военно-врачебная комиссия принимает одно из двух решений: человек либо годен, либо непригоден к службе. Об этом говорится в приказе Минобороны Украины.

При этом пригодность имеет градации: полная пригодность, пригодность к службе в тылу или к выполнению отдельных задач. Аналогично, непригодность может быть временной (с повторным осмотром) или полной.

Список болезней, с которыми могут мобилизовать

После изменений в законодательство в ряды армии могут призвать украинцев с некоторыми формами туберкулеза, ВИЧ, гепатита, гипертонии, язвенной болезни и другими хроническими заболеваниями.

К годным могут причислить лиц с:

остаточными изменениями после вылеченного туберкулеза,

хроническим гепатитом с незначительными нарушениями функций,

ВИЧ без симптомов или с легкими осложнениями,

первой стадией гипертонии,

легкой формой остеоартроза,

заболеваниями нервной системы с незначительными нарушениями функций.

К годным для службы в тылу могут отнести лиц с:

клинически вылеченным туберкулезом,

хроническим гепатитом с умеренными нарушениями,

ВИЧ-ассоциированными заболеваниями с иммунной субкомпенсацией,

доброкачественными опухолями с умеренным нарушением функций,

медленно прогрессирующими болезнями крови.

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