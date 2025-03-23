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В армию с хроническими заболеваниями – кого могут мобилизовать

09:40, 23 марта 2025
ВВК решают – «годен» или «непригоден» к военной службе.
В армию с хроническими заболеваниями – кого могут мобилизовать
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В Украине изменили подход к определению годности к военной службе. С 4 мая 2024 года вступили в силу изменения, отменившие категорию «ограниченно годный». Военно-врачебная комиссия принимает одно из двух решений: человек либо годен, либо непригоден к службе. Об этом говорится в приказе Минобороны Украины.

При этом пригодность имеет градации: полная пригодность, пригодность к службе в тылу или к выполнению отдельных задач. Аналогично, непригодность может быть временной (с повторным осмотром) или полной.

Список болезней, с которыми могут мобилизовать

После изменений в законодательство в ряды армии могут призвать украинцев с некоторыми формами туберкулеза, ВИЧ, гепатита, гипертонии, язвенной болезни и другими хроническими заболеваниями.

К годным могут причислить лиц с:

  • остаточными изменениями после вылеченного туберкулеза,
  • хроническим гепатитом с незначительными нарушениями функций,
  • ВИЧ без симптомов или с легкими осложнениями,
  • первой стадией гипертонии,
  • легкой формой остеоартроза,
  • заболеваниями нервной системы с незначительными нарушениями функций.

К годным для службы в тылу могут отнести лиц с:

  • клинически вылеченным туберкулезом,
  • хроническим гепатитом с умеренными нарушениями,
  • ВИЧ-ассоциированными заболеваниями с иммунной субкомпенсацией,
  • доброкачественными опухолями с умеренным нарушением функций,
  • медленно прогрессирующими болезнями крови.

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армия ТЦК Минобороны мобилизация ВВК военная служба

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