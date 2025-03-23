Венгрия угрожает блокировать вступление Украины в ЕС из-за прав венгров Закарпатья

Сийярто: Венгрия не поддержит Украину в ЕС без «возвращения прав» венграм Закарпатья.

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Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна не поддержит дальнейший прогресс Украины на пути в ЕС, пока венгерской общине Закарпатья не вернут «отобранные в 2015 году права».

Об этом он написал в Facebook после разговора с министром иностранных дел Австрии Беате Майнль-Райзингер, передает Европейская правда.

Сийярто отметил, что во время беседы с австрийской коллегой поднял вопрос «постоянных нарушений прав венгерской общины в Закарпатье» и евроинтеграции Украины.

«Я ценю намерение Беате Майнль-Райзингер помочь, но остается ситуация, что украинское правительство, несмотря на постоянные обещания и приятные слова, не возвращало права меньшинств, отобранные у венгерской общины с 2015 года», - подчеркнул министр, добавляя: «Это недопустимо и абсолютно противоречит общим европейским правилам и ценностям. Таким образом, пока эта печальная ситуация сохраняется, прогресса по переговорам о вступлении Украины в ЕС не может быть».

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