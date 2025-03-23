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Угорщина погрожує блокувати вступ України до ЄС через права угорців Закарпаття

09:22, 23 березня 2025
Сійярто: Угорщина не підтримає Україну в ЄС без «повернення прав» угорцям Закарпаття.
Угорщина погрожує блокувати вступ України до ЄС через права угорців Закарпаття
Фото: Shutterstock
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Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що його країна не підтримає подальший прогрес України на шляху до ЄС, доки угорській громаді Закарпаття не повернуть «відібрані в 2015 році права».

Про це він написав у Facebook після розмови з міністеркою закордонних справ Австрії Беате Майнль-Райзінгер, передає Європейська правда.

Сійярто зазначив, що під час бесіди з австрійською колегою порушив питання «постійних порушень прав угорської громади в Закарпатті» та євроінтеграції України.

«Я ціную намір Беате Майнль-Райзінгер допомогти, але залишається ситуація, що український уряд, попри постійні обіцянки та приємні слова, не повертав права меншин, відібрані у угорської громади з 2015 року», – наголосив міністр, додаючи: «Це неприпустимо і абсолютно суперечить спільним європейським правилам і цінностям. Таким чином, поки ця сумна ситуація зберігається, прогресу щодо переговорів про вступ України до ЄС не може бути».

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ЄС Угорщина Закарпаття

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