23 березня – яке сьогодні свято та головні події дня

23 березня відзначають Всесвітній метеорологічний день.

Фото: 5 Канал

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23 березня у світі відзначають Всесвітній метеорологічний день, День атеїста, День ведмедя, День цуценят і День красивого погляду.

За православним календарем вшановують пам’ять святого преподобного мученика Нікона та його учнів.

Пам’ятні дати:

150 років від дня народження Анатолія Васютинського (1875–1946), українського офтальмолога.

130 років від дня народження Сергія Єржиковського (1895–1989), українського живописця та графіка.

125 років від дня народження Остапа Демчука (1900–1945), українського письменника та журналіста.

60 років від дня народження Тараса Денисенка (1965–2017), українського актора, режисера і сценариста.

20 років з дня заснування Наукового центру іудаїки та єврейського мистецтва ім. Ф. Петрякової у Львові.

Історичні події:

1903 – Брати Райт подали патент на «літальну машину».

1918 – Українська Центральна Рада проголосила українську мову мовою діловодства.

1928 – Кам’янець-Подільську фортецю оголошено історико-культурним заповідником.

1950 – Засновано Всесвітню метеорологічну організацію.

1965 – Стартував пілотований космічний корабель Gemini-3, вперше з екіпажем із двох астронавтів.

1983 – Президент США Рональд Рейган оголосив про запуск «Стратегічної оборонної ініціативи».

1994 – У Брюсселі підписано договір про співпрацю між Україною та ЄС.

2001 – Орбітальна станція «Мир» затоплена в Тихому океані.

2020 – Українська Вікіпедія досягла мільйона статей.

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