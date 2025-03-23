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Лобове зіткнення з вантажівкою на Київщині – загинув 28-річний водій Chevrolet

17:44, 23 березня 2025
Легковик виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з вантажівкою.
Лобове зіткнення з вантажівкою на Київщині – загинув 28-річний водій Chevrolet
Фото: поліція Київської області
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На автодорозі Київ – Ковель – Ягодин між Немішаєвим та Бородянкою сталася аварія, повідомляє поліція Київщини.

За попередніми даними, 28-річний водій Chevrolet, рухаючись у напрямку столиці, виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з вантажівкою під керуванням 41-річного чоловіка. Внаслідок ДТП водій Chevrolet загинув на місці.

Слідчі розпочали досудове розслідування за ч. 2 ст. 286 КК України. Поліція закликає водіїв дотримуватися правил дорожнього руху.

Фото: поліція Київської області

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поліція ДТП Київська область

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