Лобовое столкновение с грузовиком на Киевщине – погиб 28-летний водитель Chevrolet

Легковушка выехала на встречную полосу и столкнулась с грузовиком.

Фото: полиция Киевской области

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На автодороге Киев - Ковель - Ягодин между Немешаевым и Бородянкой произошла авария, сообщает полиция Киевской области.

По предварительным данным, 28-летний водитель Chevrolet, двигаясь в направлении столицы, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком под управлением 41-летнего мужчины. В результате ДТП водитель Chevrolet погиб на месте.

Следователи начали досудебное расследование по ч. 2 ст. 286 УК Украины. Полиция призывает водителей соблюдать правила дорожного движения.

Фото: полиция Киевской области

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