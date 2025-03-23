23 марта – какой сегодня праздник и главные события дня

23 марта в мире отмечают Всемирный метеорологический день, День атеиста, День медведя, День щенков и День красивого взгляда.
По православному календарю чтят память святого преподобного мученика Никона и его учеников.
Памятные даты:
150 лет со дня рождения Анатолия Васютинского (1875-1946), украинского офтальмолога.
130 лет со дня рождения Сергея Ержиковского (1895-1989), украинского живописца и графика.
125 лет со дня рождения Остапа Демчука (1900-1945), украинского писателя и журналиста.
60 лет со дня рождения Тараса Денисенко (1965-2017), украинского актера, режиссера и сценариста.
20 лет со дня основания Научного центра иудаики и еврейского искусства им. Ф. Петряковой во Львове.
Исторические события:
1903 - Братья Райт подали патент на «летательную машину».
1918 - Украинская Центральная Рада провозгласила украинский язык языком делопроизводства.
1928 - Каменец-Подольская крепость объявлена историко-культурным заповедником.
1950 - Основана Всемирная метеорологическая организация.
1965 - Стартовал пилотируемый космический корабль Gemini-3, впервые с экипажем из двух астронавтов.
1983 - Президент США Рональд Рейган объявил о запуске «Стратегической оборонной инициативы».
1994 - В Брюсселе подписан договор о сотрудничестве между Украиной и ЕС.
2001 - Орбитальная станция «Мир» затоплена в Тихом океане.
2020 - Украинская Википедия достигла миллиона статей.
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