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До армії з хронічними захворюваннями – кого можуть мобілізації

09:40, 23 березня 2025
ВЛК вирішують – «придатний» або «непридатний» до військової служби.
До армії з хронічними захворюваннями – кого можуть мобілізації
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В Україні змінили підхід до визначення придатності до військової служби. Від 4 травня 2024 року набули чинності зміни, що скасували категорію «обмежено придатний». Військово-лікарська комісія ухвалює одне з двох рішень: людина або придатна, або непридатна до служби. Про це йдеться в наказі Міноборони України.

При цьому придатність має градації: повна придатність, придатність до служби в тилу або до виконання окремих завдань. Аналогічно, непридатність може бути тимчасовою (з повторним оглядом) або повною.

Список хвороб, з якими можуть мобілізувати

Після змін до законодавства до лав армії можуть призвати українців із деякими формами туберкульозу, ВІЛ, гепатиту, гіпертонії, виразкової хвороби та іншими хронічними захворюваннями.

До придатних можуть зарахувати осіб із:

  • залишковими змінами після вилікуваного туберкульозу,
  • хронічним гепатитом із незначними порушеннями функцій,
  • ВІЛ без симптомів або з легкими ускладненнями,
  • першою стадією гіпертонії,
  • легкою формою остеоартрозу,
  • захворюваннями нервової системи з незначними порушеннями функцій.

До придатних для служби в тилу можуть віднести осіб із:

  • клінічно вилікуваним туберкульозом,
  • хронічним гепатитом із помірними порушеннями,
  • ВІЛ-асоційованими захворюваннями з імунною субкомпенсацією,
  • доброякісними пухлинами з помірним порушенням функцій,
  • повільно прогресуючими хворобами крові.

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армія ТЦК Міноборони мобілізація ВЛК військова служба

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