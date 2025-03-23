У Львові суд виніс вирок чоловікові, який організовував переправлення нелегалів через кордон

У Львові винесли вирок організатору незаконного переправлення осіб – 9 років за ґратами.

Фото: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон

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У Львові суд виніс вирок чоловікові, який організовував незаконне переправлення осіб через державний кордон України. Він отримав 9 років позбавлення волі.

За інформацією Західного регіонального управління Держприкордонслужби, під час слідства було встановлено, що зловмисник створив мережу для нелегального переправлення чоловіків до ЄС. Його діяльність включала доставку людей до прикордонних районів, тимчасове розміщення в селах поблизу кордону, транспортування до лінії кордону та виконання ролі провідника.

Остання спроба незаконного перетину кордону виявилася фатальною для організатора: під час спроби переправити чотирьох громадян України через кордон його затримали правоохоронці.

Зловмисник, який вже мав судимості за подібні злочини, був визнаний винним у незаконному переправленні осіб через кордон і отримав 9 років ув’язнення.

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