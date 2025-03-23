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На Одещині судили військового за психологічне насильство над колишньою

10:15, 23 березня 2025
На Одещині суд визнав військовослужбовця винним у психологічному насильстві та призначив йому громадські роботи.
На Одещині судили військового за психологічне насильство над колишньою
Фото ілюстративне
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На Одещині військовослужбовця засудили за неодноразове психологічне насильство щодо колишньої співмешканки. Чоловік ображав жінку, використовував нецензурну лексику та принижував її, завдаючи психологічних страждань. Про це йдеться у рішенні Іванівського районного суду Одеської області у справі № 498/797/24.

Інциденти мали місце з травня 2023 року до лютого 2024 року. Востаннє обвинувачений публічно ображав жінку в селі Цибулівка Одеської області та намагався вчинити бійку. Потерпіла звернулася до поліції, і стосовно чоловіка було порушено кримінальну справу за статтею про домашнє насильство.

На суді військовослужбовець визнав свою провину та заявив, що змінив свою поведінку. Потерпіла також підтвердила зміни та зазначила, що він допомагає дітям і більше не конфліктує. Враховуючи всі обставини, суд призначив йому покарання у вигляді 240 годин громадських робіт.

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