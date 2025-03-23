Хитрых водителей, которые тормозят перед камерами, тоже будут наказывать – МВД готовит законопроект

МВД готовит новый законопроект для борьбы с уклонениями от штрафов за нарушение ПДД.

Фото: auto.ria.com

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Министерство внутренних дел Украины разработало законопроект, который предусматривает новый подход к контролю скорости на дорогах. Предложено ввести измерение средней скорости автомобиля между двумя камерами видеонаблюдения. Если этот показатель превысит разрешенную норму, система автоматически зафиксирует нарушение. Это позволит избежать ситуаций, когда водители снижают скорость только перед камерами, а после их проезда снова превышают лимит. Об этом сообщает UAMotors.

Сейчас в Украине работает около 70 тысяч камер видеонаблюдения, однако отсутствие единого стандарта для их работы ограничивает эффективность этой системы. Целью нового законопроекта является повышение эффективности выявления нарушений и уменьшение возможности уклонения от ответственности.

Видеокамеры уже помогают раскрывать 90% преступлений и используются для идентификации российских военных преступников. МВД планирует быстро принять новые правила, чтобы еще больше усилить контроль на дорогах и усложнить обход правил дорожного движения. При этом штрафы за нарушение ПДД, зафиксированные камерами, поступают в адрес владельца автомобиля, даже если за рулем был другой водитель.

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