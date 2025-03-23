В Голосеевском районе погибли отец и 5-летняя дочь, а в Днепровском – пожилая женщина, – фото последствий атаки

Россия атаковала дронами гражданскую инфраструктуру Киева.

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Как ранее сообщалось, в ночь на 23 марта российские войска атаковали Киев ударными дронами. В результате атаки пострадали пять районов столицы. До трех возросло количество жертв в результате российской атаки на столицу ударными БпЛА.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что среди десяти пострадавших один человек находится в больнице. Три человека погибли в результате атаки: отец и его 5-летняя дочь погибли в Голосеевском районе, а 80-летняя женщина - в Днепровском районе.

По данным Киевской городской военной администрации, в результате атаки:

- Подольский район - падение сбитого БпЛА в промзоне, без разрушений; возгорание на 20 этаже жилого дома, пожар ликвидирован.

- Днепровский район - пожар в 9-этажном доме, повреждены заведение общественного питания и квартира в многоэтажке.

- Голосеевский район - возгорание в офисно-складском здании (2000 кв. м) и металлического контейнера.

- Деснянский район - обломки упали в лесопарковой зоне.

- Шевченковский район - обломки повредили шесть автомобилей.

Фото: Facebook / Yan Dobronosov

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