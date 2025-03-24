Як правильно оформити позовну заяву — роз’яснення суду

Суд нагадав, що повинно бути в позовній заяві та як її подати.

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Вінницький апеляційний суд пояснив, як правильно оформити позовну заяву. Про це поінформували у пресслужбі суду.

Позовна заява — це документ, з якого починається розгляд справи у суді. Якщо ви хочете захистити свої права чи інтереси через суд, важливо правильно оформити цю заяву.

Що повинно бути в позовній заяві?

Назва суду, до якого подається заява.

Ім'я, прізвище, адреса та контактні дані позивача (того, хто подає заяву) та відповідача (того, до кого звернена вимога).

Суть позову — чіткий виклад обставин, на підставі яких подається заява, із зазначенням доказів.

Вимоги до суду — що саме ви просите (наприклад, стягнення боргу або відшкодування збитків).

Перелік документів, які додаються до заяви (докази, квитанція про сплату судового збору тощо).

Дата складання та підпис.

Як подати позовну заяву?

Позовну заяву можна подати безпосередньо до канцелярії суду або надіслати поштою. У деяких випадках передбачена можливість подачі онлайн через спеціальні електронні сервіси.

Суд також порадив перевіряти заяву на помилки перед подачею. Невідповідність вимогам може стати причиною відмови у відкритті провадження.

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