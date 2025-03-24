Практика судів
  1. Суд інфо

Як правильно оформити позовну заяву — роз’яснення суду

07:18, 24 березня 2025
Суд нагадав, що повинно бути в позовній заяві та як її подати.
Як правильно оформити позовну заяву — роз’яснення суду
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Вінницький апеляційний суд пояснив, як правильно оформити позовну заяву. Про це поінформували у пресслужбі суду.

Позовна заява — це документ, з якого починається розгляд справи у суді. Якщо ви хочете захистити свої права чи інтереси через суд, важливо правильно оформити цю заяву.

Що повинно бути в позовній заяві?

Назва суду, до якого подається заява.

Ім'я, прізвище, адреса та контактні дані позивача (того, хто подає заяву) та відповідача (того, до кого звернена вимога).

Суть позову — чіткий виклад обставин, на підставі яких подається заява, із зазначенням доказів.

Вимоги до суду — що саме ви просите (наприклад, стягнення боргу або відшкодування збитків).

Перелік документів, які додаються до заяви (докази, квитанція про сплату судового збору тощо).

Дата складання та підпис.

Як подати позовну заяву?

Позовну заяву можна подати безпосередньо до канцелярії суду або надіслати поштою. У деяких випадках передбачена можливість подачі онлайн через спеціальні електронні сервіси.

Суд також порадив перевіряти заяву на помилки перед подачею. Невідповідність вимогам може стати причиною відмови у відкритті провадження.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

суд Вінниця

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховна Рада збирається внести додаткові зміни до закону про державну службу – у тому числі стосовно працівників апаратів судів

Навздогін до прийнятого закону про реформу оплати праці державних службовців парламент вирішив прийнятий ще один закон.

Проходження ВЛК обмежено придатними можливе лише за направленням ТЦК, для чого ТЦК спочатку має викликати військовозобов'язаного повісткою – суд скасував штраф ТЦК

Апеляційний адміністративний суд скасував штраф ТЦК, бо військовозобов’язаного на ВЛК спочатку мали викликати повісткою.

У Верховній Раді пропонують зняти обмеження, яке забороняє бути кандидатами в судді ВАКС працівникам НАЗК, АРМА, податківцям та митникам

Комітет з правової політики пропонує скасувати обмеження для певних посадовців, які забороняють їм претендувати на крісло судді Вищого антикорупційного суду.

Рішення судів стосовно ухилення від мобілізації зможуть вилучити з публічної частини Реєстру — фінальна версія законопроекту

Крім того, суддя зможе під час внесення судового рішення до Реєстру визначити певні відомості такими, що не підлягають розголошенню.

Суддям зможуть встановити доплату до 42 тисяч грн – комітет рекомендував прийняти законопроект

Комітет рекомендував Верховній Раді прийняти в цілому законопроект, який передбачає спеціальні доплати суддям місцевих судів.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Наталія Карягіна
    Наталія Карягіна
    суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська
  • Наталія Горбенко
    Наталія Горбенко
    суддя Святошинського районного суду міста Києва