На Одещині чоловік двічі намагався втекти від військових ТЦК

У Білгород-Дністровському чоловік двічі безуспішно намагався втекти від військових під час перевірки документів.

Фото ілюстративне

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У Білгород-Дністровському (Одеська область) чоловік двічі намагався втекти від військовослужбовців ТЦК та СП під час перевірки військово-облікових документів. З’ясувалося, що він перебував у розшуку за ухилення від виконання військового обов’язку. Про це повідомив Одеський обласний ТЦК і СП.

Інцидент стався під час спільної перевірки представниками Національної поліції та ТЦК та СП, коли чоловік, замість співпраці, намагався втекти. Подія була зафіксована на боді-камерах правоохоронців. Після проведення роз’яснювальної роботи громадянин був доставлений до Білгород-Дністровського РТЦК та СП.

Національна поліція та ТЦК та СП наголошують на важливості дотримання військового обліку та правосвідомої поведінки, адже за порушення відповідальність несе громадянин. Правоохоронці також звертаються до громадян із закликом до конструктивної взаємодії з силами безпеки.

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