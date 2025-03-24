Ввезення в Україну харчових продуктів для власного споживання — що треба знати

Громадяни можуть ввозити на митну територію України харчові продукти для власного споживання на загальну суму, яка не перевищує еквівалент 200 євро на одну особу.

Фото: 24tv.ua

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів роз’яснило питання ввезення в Україну харчових продуктів для власного споживання.

Контроль за переміщенням харчових продуктів для власного споживання через державний кордон України здійснюється фахівцями міжрегіональних головних управлінь Держпродспоживслужби на державному кордоні та представниками митних органів.

Постановою Кабінету Міністрів України від 21.05.2012 №434 «Про обсяги та порядок ввезення громадянами на митну територію України харчових продуктів для власного споживання» передбачено що:

1. громадяни можуть ввозити на митну територію України харчові продукти для власного споживання на загальну суму, яка не перевищує еквівалент 200 євро на одну особу, в таких обсягах:

в упаковці виробника, призначені для роздрібної торгівлі, – у кількості не більше ніж одна упаковка або загальною масою, яка не перевищує 2 кілограмів, кожного найменування на одну особу;

без упаковки – у кількості, що не перевищує 2 кілограмів кожного найменування на одну особу;

без упаковки – неподільного продукту, готового до безпосереднього вживання, у кількості не більше ніж по одному найменуванню на одну особу;

2. під час ввезення громадянами на митну територію України зазначених харчових продуктів здійснюється їх декларування (шляхом вчинення дій, усно або письмово за бажанням власника таких продуктів або на вимогу посадової особи митниці).

Фахівці Держпродспоживслужби в пунктах пропуску через державний кордон, здійснюють контроль з урахуванням вищезазначених норм.

При цьому обов’язковими є заходи контролю епізоотичного стану території країни походження/відправлення харчових продуктів, з метою недопущення поширення на територію України збудників інфекційних захворювань, фактором передачі яких можуть бути окремі харчові продути тваринного походження.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.