Ввоз в Украину пищевых продуктов для личного потребления — что нужно знать

Граждане могут ввозить на таможенную территорию Украины пищевые продукты для личного потребления на общую сумму, не превышающую эквивалент 200 евро на одно лицо.

Фото: 24tv.ua

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Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей разъяснила вопрос ввоза в Украину пищевых продуктов для личного потребления.

Контроль за перемещением пищевых продуктов для личного потребления через государственную границу Украины осуществляется специалистами межрегиональных главных управлений Госпродпотребслужбы на государственной границе и представителями таможенных органов.

Постановлением Кабинета Министров Украины от 21.05.2012 №434 «Об объемах и порядке ввоза гражданами на таможенную территорию Украины пищевых продуктов для личного потребления» предусмотрено, что:

1. Граждане могут ввозить на таможенную территорию Украины пищевые продукты для личного потребления на общую сумму, не превышающую эквивалент 200 евро на одно лицо, в следующих объемах:

в упаковке производителя, предназначенные для розничной торговли — в количестве не более одной упаковки или общей массой, не превышающей 2 килограмма, каждого наименования на одно лицо;

без упаковки — в количестве, не превышающем 2 килограмма каждого наименования на одно лицо;

без упаковки — неделимый продукт, готовый к непосредственному употреблению, в количестве не более одного наименования на одно лицо;

2. При ввозе гражданами на таможенную территорию Украины указанных пищевых продуктов осуществляется их декларирование (путем совершения действий устно или письменно по желанию владельца таких продуктов либо по требованию должностного лица таможни).

Специалисты Госпродпотребслужбы в пунктах пропуска через государственную границу осуществляют контроль с учетом вышеуказанных норм.

При этом обязательными являются мероприятия по контролю эпизоотического состояния территории страны происхождения/отправления пищевых продуктов с целью недопущения распространения на территории Украины возбудителей инфекционных заболеваний, фактором передачи которых могут быть отдельные пищевые продукты животного происхождения.

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