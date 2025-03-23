Практика судов
  1. В Украине

Пожары из-за российских атак – главная причина ухудшения качества воздуха в Киеве

11:45, 23 марта 2025
Киев страдает от токсичного воздуха из-за пожаров, вызванных в частности, российскими ударами.
Пожары из-за российских атак – главная причина ухудшения качества воздуха в Киеве
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Председатель общественного формирования «Экологический патруль» Татьяна Лампика в эфире «Киев 24» сообщила, что ухудшение качества воздуха в Киеве связано с многочисленными пожарами, вызванными российскими атаками.

«Основные причины - это весна и уменьшение немного давления и мы видим в приземных слоях больше накопления частиц, которые нам мешают свободно дышать. На воздух влияет и то, что происходит на территории нашего государства - это пожары, любые действия, связанные с тем, что мы получаем удары. Когда что-то горит, горит и дерево и пластик, и бетон, и железо. То есть в воздух попадают тяжелые металлы, все опасные вещества, которые только могут попадать. Вопрос только - в их концентрации», - отметила Лампика.

Она добавила, что пожары в Киевской области, в частности на торфяниках и вблизи ЧАЭС, также негативно влияют на столичный воздух. Кроме того, курение сухой травы в отдельных районах способствует ухудшению экологической ситуации.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Киев пожар воздух

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Прохождение ВЛК ограниченно годными возможно только по направлению ТЦК, для чего ТЦК сначала должен вызвать военнообязанного повесткой – суд отменил штраф ТЦК

Апелляционный административный суд отменил штраф ТЦК, поскольку военнообязанного на ВЛК сначала должны были вызвать повесткой.

В Верховной Раде предлагают снять ограничение, запрещающее быть кандидатами на должность судьи ВАКС сотрудникам НАЗК, АРМА, налоговикам и таможенникам

Комитет по правовой политике предлагает отменить ограничения для определенных должностных лиц, которые запрещают им претендовать на кресло судьи Высшего антикоррупционного суда.

Решения судов относительно уклонения от мобилизации смогут изъять из публичной части Реестра – финальная версия законопроекта

Кроме того, судья сможет при внесении судебного решения в Реестр определить некоторые сведения как не подлежащие разглашению.

Судьям смогут установить доплату до 42 тысяч грн – комитет рекомендовал принять законопроект

Комитет рекомендовал Верховной Раде принять в целом законопроект, который предусматривает специальные доплаты судьям местных судов.

Депутаты предлагают установить запрет на 2 года для переизбрания глав судов, занимавших должности более 8 лет

Срок полномочий глав судов предлагается увеличить до 4 лет, но установить ограничение – не более двух сроков подряд и без возможности повторного избрания ранее, чем через 2 года после окончания полномочий.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Наталія Карягіна
    Наталія Карягіна
    суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська
  • Наталія Горбенко
    Наталія Горбенко
    суддя Святошинського районного суду міста Києва