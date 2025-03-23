Пожары из-за российских атак – главная причина ухудшения качества воздуха в Киеве

Киев страдает от токсичного воздуха из-за пожаров, вызванных в частности, российскими ударами.

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Председатель общественного формирования «Экологический патруль» Татьяна Лампика в эфире «Киев 24» сообщила, что ухудшение качества воздуха в Киеве связано с многочисленными пожарами, вызванными российскими атаками.

«Основные причины - это весна и уменьшение немного давления и мы видим в приземных слоях больше накопления частиц, которые нам мешают свободно дышать. На воздух влияет и то, что происходит на территории нашего государства - это пожары, любые действия, связанные с тем, что мы получаем удары. Когда что-то горит, горит и дерево и пластик, и бетон, и железо. То есть в воздух попадают тяжелые металлы, все опасные вещества, которые только могут попадать. Вопрос только - в их концентрации», - отметила Лампика.

Она добавила, что пожары в Киевской области, в частности на торфяниках и вблизи ЧАЭС, также негативно влияют на столичный воздух. Кроме того, курение сухой травы в отдельных районах способствует ухудшению экологической ситуации.

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