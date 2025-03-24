В Минюсте напомнили, как зарегистрировать право собственности в связи с передачей имущества в собственность юрлица в качестве взноса в уставной капитал

Для государственной регистрации права собственности в связи с передачей имущества в собственность юридического лица в качестве взноса в уставной капитал подается ряд документов.

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Отдел взаимодействия с субъектами государственной регистрации Центрального межрегионального управления Министерства юстиции напомнил, как зарегистрировать право собственности в связи с передачей имущества в собственность юридического лица в качестве взноса в уставной (складочный) капитал.

Согласно статье 113 Гражданского кодекса Украины (далее — ГК), хозяйственным обществом является юридическое лицо, уставной (складочный) капитал которого разделен на доли между участниками.

Хозяйственное общество является собственником имущества, переданного ему участниками общества в собственность в качестве вклада в уставной (складочный) капитал. Вкладом в уставной (складочный) капитал хозяйственного общества могут быть деньги, ценные бумаги, иные вещи или имущественные либо иные отчуждаемые права, имеющие денежную оценку, если иное не установлено законом (ст. 115 ГК).

Согласно п.48 Порядка государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество и их обременений, утвержденного постановлением КМУ № 1127 от 25.12.2015 (с изменениями), для государственной регистрации права собственности в связи с передачей имущества в собственность юридического лица как взнос (внесение имущества в уставной (складочный) капитал (уставный фонд), вступительные, членские и целевые взносы членов кооператива и т. п.) подаются:

документ, подтверждающий право собственности лица на имущество, передаваемое в собственность юридического лица (кроме случаев, когда право уже зарегистрировано в Государственном реестре прав); акт приема-передачи имущества или иной документ, подтверждающий факт передачи такого имущества, подписанный собственником (сособственниками) и лицом, действующим от имени соответствующего юридического лица, подлинность подписей на котором удостоверяется в соответствии с Законом Украины «О нотариате». Если имущество согласно закону принадлежит супругам (бывшим супругам) на праве общей совместной собственности, акт приема-передачи имущества или иной документ, подтверждающий факт передачи такого имущества, подписывается каждым из супругов (бывших супругов), независимо от наличия государственной регистрации права собственности только у одного из них; решение органа или лица, уполномоченного учредительными документами юридического лица или законом (в случае, если передача имущества осуществляется другим юридическим лицом); письменное согласие субъекта преимущественного права покупки земельного участка сельскохозяйственного назначения в случаях, предусмотренных законом, подлинность подписей на котором удостоверяется в соответствии с Законом Украины «О нотариате»; протокол проведения проверки приобретателя земельного участка сельскохозяйственного назначения (в случае передачи земельного участка сельскохозяйственного назначения).

Государственная регистрация права собственности на завершенный строительством объект или объект строительства проводится при наличии сведений о таком объекте в Единой государственной электронной системе в сфере строительства.

Государственный регистратор обязан установить объем гражданской правоспособности и дееспособности физических и юридических лиц (ч.6 ст.18 Закона). Так, в отношении физического лица устанавливается по сведениям Государственного реестра актов гражданского состояния граждан отсутствие факта смерти, а также факт пребывания в браке «отчуждателя».

В этом контексте важно помнить о правовом режиме общего имущества. Согласно ст.369 ГК, сособственники имущества, находящегося в общей совместной собственности, владеют и пользуются им совместно, если иное не установлено соглашением между ними.

Объектом права общей совместной собственности супругов может быть любое имущество, за исключением исключенного из гражданского оборота (ч.1 ст.61 Семейного кодекса Украины (далее — СК)).

Согласно ст.57 СК, личной частной собственностью жены, мужа является:

имущество, приобретенное ею, им до брака; имущество, приобретенное ею, им во время брака, но на основании договора дарения или в порядке наследования; имущество, приобретенное ею, им во время брака, но за средства, которые принадлежали ей, ему лично; жилье, приобретенное ею, им во время брака в результате его приватизации согласно Закону Украины «О приватизации государственного жилищного фонда»; земельный участок, приобретенный ею, им во время брака в результате приватизации земельного участка, который находился в ее, его пользовании, или полученный в результате приватизации земельных участков государственных и коммунальных сельскохозяйственных предприятий, учреждений и организаций, либо полученный из земель государственной и коммунальной собственности в пределах норм бесплатной приватизации, установленных Земельным кодексом Украины.

Следует отметить, что в период с 08.02.2011 по 12.05.2012 земельный участок, приобретенный в результате безвозмездной передачи одному из супругов из земель государственной или коммунальной собственности, в том числе приватизации, являлся объектом права общей совместной собственности супругов (в соответствии с законами Украины от 11.01.2011 №2913-VI и от 17.05.2012 №4766-VI).

Проверка гражданской правоспособности и дееспособности юридического лица, зарегистрированного согласно законодательству Украины, осуществляется путем получения из Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований сведений о таком лице, в том числе о его учредительных документах, и проверки соответствия регистрационного действия, совершаемого, объему его гражданской правоспособности и дееспособности. Установление факта существования соответствующего юридического лица и принятие соответствующего решения уполномоченным лицом (органом управления) юридического лица должно быть осуществлено как в отношении «приобретателя» права собственности, так и в отношении «отчуждателя».

Кроме того, если имущество находится в ипотеке, передать его в собственность юридического лица как взнос (внесение имущества в уставной (складочный) капитал (уставный фонд), вступительные, членские и целевые взносы членов кооператива и т.п.) можно только с согласия ипотекодержателя (ч.3 ст.9 Закона Украины «Об ипотеке» предусматривает, что ипотекодатель имеет право отчуждать предмет ипотеки исключительно на основании согласия ипотекодержателя).

За государственную регистрацию взимается административный сбор в размере 0,1 прожиточного минимума для трудоспособных лиц (в 2025 году составляет 300 грн).

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