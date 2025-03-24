Киевлянам напомнили правила безопасности во время атаки шахедами

Услышав звук шахеда киевлянам советуют как можно быстрее попасть к укрытию или соблюдать правила «двух стен».

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Патрульная полиция Киева напомнила правила безопасности во время атаки дронов-камикадзе. В ведомстве дали несколько советов, как распознать БПЛА и обезопасить себя:

- Первая и самая важная - соблюдать правила поведения во время воздушной тревоги и как можно быстрее пройти до ближайшего укрытия.

- Двигатель дрона-камикадзе громкий. При приближении в воздухе слышен звук, похожий на работу двигателя мопеда или бензопилы;

- услышав подобный звук, старайтесь как можно быстрее попасть в укрытие: специализированные укрытия, цокольные этажи домов, подземные паркинги, переходы или соблюдайте правила «двух стен»;

- не оставайтесь в транспорте. Нужно отбежать подальше от дороги и там найти возможное укрытие;

- не прячьтесь в подъездах, под арками на лестничных площадках, в подвалах панельных домов, возле автомобильной техники, автозаправочных станций и т.д.

Избегайте упавшего контакта с БПЛА, даже если они повреждены. Сбитые устройства также могут быть опасны для жизни.

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