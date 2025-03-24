Киянам нагадали правила безпеки під час атаки шахедами

Почувши звук шахеда киянам радять якнайшвидше потрапити до укриття, або дотримуватись правила «двох стін».

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Патрульна поліція Києва нагадала правила безпеки під час атаки дронів-камікадзе. У відомстві надали декілька порад, як розпізнати БПЛА та убезпечити себе:

- Перша й найважливіша — дотримуватися правил поведінки під час повітряної тривоги та якнайшвидше пройти до найближчого укриття.

- Двигун дрона-камікадзе гучний. Під час наближення в повітрі чутно звук, схожий на роботу двигуна мопеда чи бензопили;

- почувши подібний звук, намагайтесь якнайшвидше потрапити до укриття: спеціалізовані укриття, цокольні поверхи будинків, підземні паркінги, переходи або дотримуйтесь правила «двох стін»;

- не залишайтеся в транспорті. Потрібно відбігти якомога далі від дороги й там знайти можливе укриття;

- не ховайтесь у під’їздах, під арками на сходових майданчиках, у підвалах панельних будинків, біля автомобільної техніки, автозаправних станцій тощо.

Уникайте контакту з БПЛА, що впали, навіть якщо вони пошкоджені. Збиті пристрої також можуть бути небезпечними для життя.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.