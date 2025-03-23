США сподіваються на припинення вогню в Україні до Великодня, але терміни можуть змінитися

За даними Bloomberg, США планують досягти припинення вогню у війні Росії проти України до 20 квітня.

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Сполучені Штати Америки мають намір досягти широкого припинення вогню у війні Росії проти України протягом наступних кількох тижнів, орієнтуючись на 20 квітня (Великдень) як цільову дату. Однак, Білий дім визнає, що терміни можуть бути змінені через суттєві розбіжності між позиціями обох сторін конфлікту. Про це повідомляє Bloomberg.

Попри триваючі атаки з обох сторін і відсутність швидкого прогресу, США сподіваються на досягнення угоди про припинення вогню до Великодня, що цього року припадає на 20 квітня за григоріанським і юліанським календарями. Однак адміністрація президента США визнає, що це може затягнутися.

В Саудівській Аравії відбудуться переговори з представниками Росії та України, вперше з початку вторгнення, щодо умов перемир’я, зокрема стосовно обмежень на удари по енергетичній інфраструктурі.

Москва висуває вимогу припинити постачання зброї Україні як умову для досягнення мирної угоди, однак Київ і його союзники категорично відкидають таку пропозицію. Білий дім заявляє, що не погоджується на обмеження у постачанні зброї.

Європейські політики висловлюють занепокоєння щодо того, що прагнення президента США Дональда Трампа до дипломатичної перемоги може призвести до поступок, які залишать Україну вразливою до нових атак з боку Росії. Вони також вважають, що Кремль затягує переговори, прагнучи здобути додаткові переваги на полі бою.

«Поки що Росія імітує переговори, говорить про можливий мир і припинення вогню, але не виконує навіть власних обіцянок — не атакувати критичну інфраструктуру», — заявив президент Литви Ґітанас Науседа в ефірі Bloomberg.

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