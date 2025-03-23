США надеются на прекращение огня в Украине до Пасхи, но сроки могут измениться

По данным Bloomberg, США планируют достичь прекращения огня в войне России против Украины до 20 апреля.

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Соединенные Штаты Америки намерены достичь широкого прекращения огня в войне России против Украины в течение следующих нескольких недель, ориентируясь на 20 апреля (Пасха) как целевую дату. Однако, Белый дом признает, что сроки могут быть изменены из-за существенных разногласий между позициями обеих сторон конфликта. Об этом сообщает Bloomberg.

Несмотря на продолжающиеся атаки с обеих сторон и отсутствие быстрого прогресса, США надеются на достижение соглашения о прекращении огня до Пасхи, которая в этом году приходится на 20 апреля по григорианскому и юлианскому календарям. Однако администрация президента США признает, что это может затянуться.

В Саудовской Аравии состоятся переговоры с представителями России и Украины, впервые с начала вторжения, об условиях перемирия, в том числе об ограничениях на удары по энергетической инфраструктуре.

Москва выдвигает требование прекратить поставки оружия Украине как условие для достижения мирного соглашения, однако Киев и его союзники категорически отвергают такое предложение. Белый дом заявляет, что не соглашается на ограничения в поставках оружия.

Европейские политики выражают обеспокоенность относительно того, что стремление президента США Дональда Трампа к дипломатической победе может привести к уступкам, которые оставят Украину уязвимой к новым атакам со стороны России. Они также считают, что Кремль затягивает переговоры, стремясь получить дополнительные преимущества на поле боя.

«Пока Россия имитирует переговоры, говорит о возможном мире и прекращении огня, но не выполняет даже собственных обещаний - не атаковать критическую инфраструктуру», - заявил президент Литвы Гитанас Науседа в эфире Bloomberg.

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