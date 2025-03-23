Практика судов
  1. В мире
  2. / В Украине

США надеются на прекращение огня в Украине до Пасхи, но сроки могут измениться

11:09, 23 марта 2025
По данным Bloomberg, США планируют достичь прекращения огня в войне России против Украины до 20 апреля.
США надеются на прекращение огня в Украине до Пасхи, но сроки могут измениться
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Соединенные Штаты Америки намерены достичь широкого прекращения огня в войне России против Украины в течение следующих нескольких недель, ориентируясь на 20 апреля (Пасха) как целевую дату. Однако, Белый дом признает, что сроки могут быть изменены из-за существенных разногласий между позициями обеих сторон конфликта. Об этом сообщает Bloomberg.

Несмотря на продолжающиеся атаки с обеих сторон и отсутствие быстрого прогресса, США надеются на достижение соглашения о прекращении огня до Пасхи, которая в этом году приходится на 20 апреля по григорианскому и юлианскому календарям. Однако администрация президента США признает, что это может затянуться.

В Саудовской Аравии состоятся переговоры с представителями России и Украины, впервые с начала вторжения, об условиях перемирия, в том числе об ограничениях на удары по энергетической инфраструктуре.

Москва выдвигает требование прекратить поставки оружия Украине как условие для достижения мирного соглашения, однако Киев и его союзники категорически отвергают такое предложение. Белый дом заявляет, что не соглашается на ограничения в поставках оружия.

Европейские политики выражают обеспокоенность относительно того, что стремление президента США Дональда Трампа к дипломатической победе может привести к уступкам, которые оставят Украину уязвимой к новым атакам со стороны России. Они также считают, что Кремль затягивает переговоры, стремясь получить дополнительные преимущества на поле боя.

«Пока Россия имитирует переговоры, говорит о возможном мире и прекращении огня, но не выполняет даже собственных обещаний - не атаковать критическую инфраструктуру», - заявил президент Литвы Гитанас Науседа в эфире Bloomberg.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

США война

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Прохождение ВЛК ограниченно годными возможно только по направлению ТЦК, для чего ТЦК сначала должен вызвать военнообязанного повесткой – суд отменил штраф ТЦК

Апелляционный административный суд отменил штраф ТЦК, поскольку военнообязанного на ВЛК сначала должны были вызвать повесткой.

В Верховной Раде предлагают снять ограничение, запрещающее быть кандидатами на должность судьи ВАКС сотрудникам НАЗК, АРМА, налоговикам и таможенникам

Комитет по правовой политике предлагает отменить ограничения для определенных должностных лиц, которые запрещают им претендовать на кресло судьи Высшего антикоррупционного суда.

Решения судов относительно уклонения от мобилизации смогут изъять из публичной части Реестра – финальная версия законопроекта

Кроме того, судья сможет при внесении судебного решения в Реестр определить некоторые сведения как не подлежащие разглашению.

Судьям смогут установить доплату до 42 тысяч грн – комитет рекомендовал принять законопроект

Комитет рекомендовал Верховной Раде принять в целом законопроект, который предусматривает специальные доплаты судьям местных судов.

Депутаты предлагают установить запрет на 2 года для переизбрания глав судов, занимавших должности более 8 лет

Срок полномочий глав судов предлагается увеличить до 4 лет, но установить ограничение – не более двух сроков подряд и без возможности повторного избрания ранее, чем через 2 года после окончания полномочий.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Наталія Карягіна
    Наталія Карягіна
    суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська
  • Наталія Горбенко
    Наталія Горбенко
    суддя Святошинського районного суду міста Києва