У Мін’юсті нагадали, як зареєструвати право власності у зв’язку з передачею майна у власність юрособи як внесок до статутного капіталу

Для державної реєстрації права власності у зв’язку з передачею майна у власність юридичної особи як внесок до статутного капіталу подається низка документів.

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Відділ взаємодії з суб’єктами державної реєстрації Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції нагадав, як зареєструвати право власності у зв’язку з передачею майна у власність юридичної особи як внесок до статутного (складеного) капіталу.

Відповідно до статті 113 Цивільного кодексу України (далі - ЦК) господарським товариством є юридична особа, статутний (складений) капітал якої поділений на частки між учасниками.

Господарське товариство є власником майна, переданого йому учасниками товариства у власність як вклад до статутного (складеного) капіталу. Вкладом до статутного (складеного) капіталу господарського товариства можуть бути гроші, цінні папери, інші речі або майнові чи інші відчужувані права, що мають грошову оцінку, якщо інше не встановлено законом (ст.115 ЦК).

Відповідно до п.48 Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого постановою КМУ № 25.12.2015 1127 (із змінами), для державної реєстрації права власності у зв’язку з передачею майна у власність юридичної особи як внесок (внесення майна до статутного (складеного) капіталу (статутного фонду), вступні, членські та цільові внески членів кооперативу тощо) подаються:

1) документ, що посвідчує право власності особи на майно, яке передається у власність юридичної особи (крім випадку, коли право вже зареєстровано в Державному реєстрі прав);

2) акт приймання-передачі майна або інший документ, що підтверджує факт передачі такого майна, підписаний власником (співвласниками) та особою, що діє від імені відповідної юридичної особи, справжність підписів на якому засвідчується відповідно до Закону України «Про нотаріат». Якщо майно відповідно до закону належить на праві спільної сумісної власності подружжю (колишньому подружжю), акт приймання-передачі майна або інший документ, що підтверджує факт передачі такого майна, підписується кожним з подружжя (колишнього подружжя) незалежно від наявності державної реєстрації права власності лише в одного з них;

3) рішення органу або особи, уповноважених установчими документами юридичної особи або законом (у разі, коли передача майна здійснюється іншою юридичною особою);

4) письмова згода суб’єкта переважного права купівлі земельної ділянки сільськогосподарського призначення у випадках, передбачених законом, справжність підписів на якій засвідчується відповідно до Закону України «Про нотаріат»;

5) протокол проведення перевірки набувача земельної ділянки сільськогосподарського призначення (у разі передачі земельної ділянки сільськогосподарського призначення).

Державна реєстрація права власності на закінчений будівництвом об’єкт чи об’єкт будівництва проводиться за наявності відомостей про такий об’єкт в Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва.

Державний реєстратор обов’язково встановлює обсяг цивільної правоздатності та дієздатності фізичних та юридичних осіб (ч.6 ст.18 Закону). Так, стосовно фізичної особи встановлює відповідно до відомостей Державного реєстру актів цивільного стану громадян відсутність факту смерті, а також факт перебування у шлюбі «відчужувача».

В контексті цього важливо пам’ятати про правовий режим спільного майна. Відповідно до ст.369 ЦК співвласники майна, що є у спільній сумісній власності, володіють і користуються ним спільно, якщо інше не встановлено домовленістю між ними.

Об'єктом права спільної сумісної власності подружжя може бути будь-яке майно, за винятком виключеного з цивільного обороту (ч.1 ст.61 Сімейного кодексу України (далі - СК).

Відповідно до ст.57 СК особистою приватною власністю дружини, чоловіка є:

1) майно, набуте нею, ним до шлюбу;

2) майно, набуте нею, ним за час шлюбу, але на підставі договору дарування або в порядку спадкування;

3) майно, набуте нею, ним за час шлюбу, але за кошти, які належали їй, йому особисто;

4) житло, набуте нею, ним за час шлюбу внаслідок його приватизації відповідно до Закону України «Про приватизацію державного житлового фонду»;

5) земельна ділянка, набута нею, ним за час шлюбу внаслідок приватизації земельної ділянки, що перебувала у її, його користуванні, або одержана внаслідок приватизації земельних ділянок державних і комунальних сільськогосподарських підприємств, установ та організацій, або одержана із земель державної і комунальної власності в межах норм безоплатної приватизації, визначених Земельним кодексом України.

Слід зауважити, в період з 08.02.2011 по 12.05.2012 земельна ділянка, набута внаслідок безоплатної передачі її одному з подружжя із земель державної або комунальної власності, у тому числі приватизації була об'єктом права спільної сумісної власності подружжя (згідно із законами України від 11.01.2011 №2913-VI та від 17.05.2012 №4766- VI).

Перевірка цивільної правоздатності та дієздатності юридичної особи, зареєстрованої відповідно до законодавства України, здійснюється шляхом отримання з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомостей про таку особу, у тому числі про її установчі документи, та перевірки відповідності реєстраційної дії, яка вчиняється, обсягу її цивільної правоздатності та дієздатності. Встановлення факту існування відповідної юридичної особи та прийняття відповідного рішення уповноваженою особою (органному управління) юридичної особи має відбутися як щодо «набувача» права власності, так і щодо «відчужувача».

Крім того, якщо майно перебуває в іпотеці, передати його у власність юридичної особи як внесок (внесення майна до статутного (складеного) капіталу (статутного фонду), вступні, членські та цільові внески членів кооперативу тощо) можна лише за згодою іпотекодержателя (ч.3 ст.9 Закону України «Про іпотеку» передбачає, що іпотекодавець має право виключно на підставі згоди іпотекодержателя відчужувати предмет іпотеки).

За державну реєстрацію справляється адміністративний збір у розмірі 0,1 прожиткового мінімуму для працездатних осіб (у 2025 році складає 300 грн).

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