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Пожежі через російські атаки — головна причина погіршення якості повітря в Києві

11:45, 23 березня 2025
Київ потерпає від токсичного повітря через пожежі, спричинені зокрема, російськими ударами.
Пожежі через російські атаки — головна причина погіршення якості повітря в Києві
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Голова громадського формування «Екологічний патруль» Тетяна Лампіка в ефірі «Київ 24» повідомила, що погіршення якості повітря у Києві пов'язане з численними пожежами, спричиненими російськими атаками.

«Основні причини ­ це весна і зменшення трішки тиску і ми бачимо в приземних шарах більше накопичення часток, які нам заважають вільно дихати. На повітря впливає і те, що відбувається на території нашої держави – це пожежі, будь-які дії, пов’язані з тим, що ми отримуємо удари. Коди щось горить, горить і дерево і пластик, і бетон, і залізо. Тобто в повітря потрапляють важкі метали, усі небезпечні речовини, , які тільки можуть потрапляти. Питання тільки – в їх концентрації», — зазначила Лампіка.

Вона додала, що пожежі в Київській області, зокрема на торфовищах та поблизу ЧАЕС, також негативно впливають на столичне повітря. Крім того, паління сухої трави в окремих районах сприяє погіршенню екологічної ситуації.

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Київ пожежа повітря

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