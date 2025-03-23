В Одесской области мужчина дважды пытался убежать от военных ТЦК

В Белгород-Днестровском мужчина дважды безуспешно пытался убежать от военных во время проверки документов.

Фото иллюстративное

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В Белгород-Днестровском (Одесская область) мужчина дважды пытался убежать от военнослужащих ТЦК и СП во время проверки военно-учетных документов. Выяснилось, что он находился в розыске за уклонение от выполнения воинского долга. Об этом сообщил Одесский областной ТЦК и СП.

Инцидент произошел во время совместной проверки представителями Национальной полиции и ТЦК и СП, когда мужчина, вместо сотрудничества, пытался убежать. Событие было зафиксировано на боди-камерах правоохранителей. После проведения разъяснительной работы гражданин был доставлен в Белгород-Днестровский РТЦК и СП.

Национальная полиция и ТЦК и СП подчеркивают важность соблюдения воинского учета и правосознательного поведения, ведь за нарушение ответственность несет гражданин. Правоохранители также обращаются к гражданам с призывом к конструктивному взаимодействию с силами безопасности.

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